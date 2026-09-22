CLB Đồng Nai xin lỗi đội Công an Hà Nội, phạt nội bộ 2 cầu thủ chơi xấu Đình Bắc

(VTC News) -

Video: Highlight Đồng Nai 0-3 CAHN

Sáng 22/9, câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai thông báo áp dụng án kỷ luật nội bộ với hai cầu thủ Văn Sơn và Tấn Sinh. Quyết định được đưa ra sau những tình huống liên quan đến Đình Bắc trong trận gặp CLB Công an Hà Nội tại V.League.

Sau khi xem xét các tình huống trong trận đấu, CLB Thành phố Đồng Nai quyết định phạt Văn Sơn và Tấn Sinh mỗi người 20 triệu đồng. Ngoài án phạt tiền, Tấn Sinh còn bị đình chỉ thi đấu nội bộ một trận. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Việt Nam cũng như thế giới người hâm mộ chứng kiến một đội bóng công khai việc kỷ luật nội bộ với đầy đủ mức án phạt dành cho cầu thủ vì phạm lỗi trong trận đấu.

“Những hành vi phản ứng, mất kiểm soát hoặc thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ áp lực hay cảm xúc nhất thời, nếu làm ảnh hưởng đến đồng đội, đối thủ, hình ảnh CLB và chủ trương xây dựng lối đá đẹp, cống hiến mà CLB đã đề ra thì đều không được chấp nhận và phải được chấn chỉnh nghiêm khắc”, CLB Thành phố Đồng Nai nêu quan điểm.

CLB Thành phố Đồng Nai thông báo áp dụng án kỷ luật nội bộ với hai cầu thủ Văn Sơn và Tấn Sinh sau những tình huống chơi xấu với Đình Bắc.

Đáng chú ý, đội bóng cũng thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi tới Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội về những tình huống xảy ra trong trận đấu.

“CLB Thành phố Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu”, thông báo của CLB cho biết.

Theo thông báo của đội bóng, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ban lãnh đạo CLB Thành phố Đồng Nai trực tiếp vào phòng thay đồ để làm việc với toàn đội. Các cầu thủ được yêu cầu giữ kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và không để những phản ứng cá nhân gây ảnh hưởng tới lợi ích chung.

CLB cho biết cả Văn Sơn và Tấn Sinh đã nhận khuyết điểm trước Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và các đồng đội. Hai cầu thủ cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh hành vi trong thời gian tới.

Án phạt được đưa ra do tình huống xuất hiện trong trận đấu sớm vòng 3 V.League 2026-2027 giữa CLB Đồng Nai và Công an Hà Nội tối 20/9. Trong trận, hậu vệ Lê Văn Sơn có tình huống thúc cùi chỏ vào Đình Bắc và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Một cầu thủ khác của đội chủ nhà là Huỳnh Tấn Sinh cũng gây tranh cãi với hai pha tác động từ phía sau vào chân trụ của tiền đạo CLB CAHN, khiến Nguyễn Đình Bắc ngã xuống sân. Đáng chú ý, Tấn Sinh sau đó chỉ nhận một thẻ vàng. Quyết định này từ trọng tài Lê Vũ Linh lập tức tạo ra tranh luận.