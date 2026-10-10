Link xem trực tiếp bóng đá Sunderland vs Brighton, 21h ngày 10/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Sunderland và Brighton diễn ra lúc 21h ngày 10/10 trên sân vận động Stadium of Light. Trận đấu thuộc vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sunderland vs Brighton trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sunderland đấu với Brighton được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Sunderland đấu với Brighton có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sunderland vs Brighton được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sunderland vs Brighton hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sunderland đấu với Brighton được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sunderland đấu với Brighton (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/sunderland-brighton-hove-albion-6ac742c47046309fa4acf4c6?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Sunderland đấu với Brighton trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sunderland vs Brighton

Brighton hướng tới việc duy trì phong độ tích cực trong chuyến làm khách trên sân Stadium of Light của Sunderland tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ở lần gần nhất hành quân đến sân đấu này hồi tháng 3, Brighton giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Dù được đánh giá nhỉnh hơn ở cuộc tái đấu sắp tới, đội khách vẫn được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trước Sunderland.

Sau 5 vòng đấu, Sunderland mới có 4 điểm và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ những gì thầy trò HLV Regis Le Bris thể hiện trên sân. “Mèo đen” từng chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian ở trận hòa Brentford 1-1, đồng thời tạo ra nhiều khó khăn cho đương kim vô địch Arsenal dù để thua 0-2.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Sunderland đấu với Brighton nhanh nhất.