Link xem trực tiếp bóng đá Ipswich Town vs Fulham, 21h ngày 10/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Ipswich Town và Fulham diễn ra lúc 21h ngày 10/10 trên sân vận động Portman Road. Trận đấu thuộc vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Ipswich Town và Fulham trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Ipswich Town đấu với Fulham được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Ipswich Town đấu với Fulham có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Ipswich Town vs Fulham được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ipswich Town vs Fulham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Ipswich Town đấu với Fulham được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ipswich Town đấu với Fulham (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ipswich-town-fulham-6ac740c1cda1699992379d85?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Ipswich Town đấu với Fulham trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ipswich Town vs Fulham

Cả hai đội đều chưa thể hiện được sự ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải. Trong khi Ipswich gặp nhiều khó khăn ở khâu phòng ngự, Fulham phần nào cho thấy sự lì lợm khi đối đầu với những đội bóng được đánh giá cao hơn.

Sau 5 vòng đấu, Ipswich giành được 6 điểm nhờ 2 chiến thắng và 3 thất bại, tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả tương đối khả quan đối với đội bóng đặt mục tiêu trụ hạng, nhất là khi họ đang xếp trên cả Manchester United và Aston Villa. Tuy nhiên, việc ghi 7 bàn nhưng để lọt lưới tới 11 lần cho thấy hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu lớn của thầy trò HLV Gary O’Neil.

Trong khi đó, Fulham đang chật vật tìm lại phong độ tại Ngoại hạng Anh 2026-2027. Đại diện thành London nằm trong nhóm ba đội bóng chưa biết đến chiến thắng sau 5 vòng đầu tiên, cùng với Tottenham và Bournemouth. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, Fulham mới chỉ giành được 2 điểm từ 2 trận hòa và 3 thất bại, khiến đội bóng chịu không ít áp lực trong cuộc đua cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Cuộc chạm trán sắp tới cũng đánh dấu lần đầu Ipswich và Fulham gặp lại nhau kể từ tháng 1/2025. Ở màn đối đầu gần nhất, hai đội hòa 2-2 trên sân Craven Cottage sau khi Raul Jimenez ghi bàn ở những phút bù giờ, giúp Fulham giữ lại một điểm.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Ipswich Town đấu với Fulham nhanh nhất.