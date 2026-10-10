Link xem trực tiếp bóng đá Aston Villa vs Brentford, 21h ngày 10/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Aston Villa và Brentford diễn ra lúc 21h ngày 10/10 trên sân vận động Villa Park. Trận đấu thuộc vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Aston Villa vs Brentford trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Aston Villa đấu với Brentford được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Aston Villa đấu với Brentford có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Aston Villa và Brentford được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Aston Villa vs Brentford hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Aston Villa đấu với Brentford được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Aston Villa đấu với Brentford (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/aston-villa-brentford-6ac73efa77083557b92e5bfa?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Aston Villa đấu với Brentford trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Aston Villa vs Brentford

Sau giai đoạn khởi đầu chật vật, Aston Villa đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh khi giành 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Unai Emery lần lượt vượt qua Club Brugge tại Champions League, Coventry ở Cúp Liên đoàn và mới đây đánh bại Tottenham 3-2 ngay trên sân khách. Chuỗi kết quả khả quan giúp Aston Villa dần lấy lại sự tự tin sau những vòng đấu đầu tiên không như kỳ vọng.

Trước đó, Aston Villa từng trải qua 4 vòng mở màn Ngoại Hạng Anh mà không giành nổi chiến thắng nào, với thành tích 1 trận hòa và 3 thất bại. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử đội bóng rơi vào tình cảnh tương tự, khiến thầy trò HLV Unai Emery phải chịu không ít áp lực.

Trong khi đó, Brentford bước vào trận đấu với vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng cùng 9 điểm sau 5 vòng đấu. Đội khách là một trong năm câu lạc bộ vẫn duy trì thành tích bất bại tại Ngoại Hạng Anh mùa này, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây cũng là màn khởi đầu tốt nhất của Brentford kể từ khi góp mặt tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Aston Villa đấu với Brentford nhanh nhất.