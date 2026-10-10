Link xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hoá 18h ngày 10/10, V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa diễn ra lúc 18h ngày 10/10 trên sân vận động Lạch Tray. Trận đấu thuộc vòng 3 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Thanh Hóa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hải Phòng đấu với Thanh Hóa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hải Phòng đấu với Thanh Hóa có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hoá được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hải Phòng vs Thanh Hóa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hải Phòng đấu với Thanh Hóa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hai-phong-thanh-hoa-6ac5c7f69135ce1a26fab79f

Để xem trực tiếp trận đấu Hải Phòng vs Thanh Hoá trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hải Phòng vs Thanh Hóa

Hải Phòng đang trải qua giai đoạn khởi đầu không như kỳ vọng ở mùa giải 2026-2027. Mới đây, đội bóng đất Cảng bất ngờ nhận thất bại trước Cần Thơ ngay trên sân Lạch Tray, qua đó sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Tại V.League, đoàn quân của đội chủ sân Lạch Tray cũng chưa thể hiện được phong độ ổn định khi mới giành một chiến thắng trước HAGL.

Với 3 điểm sau hai vòng đấu, Hải Phòng hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém Thanh Hóa 2 bậc. Kết quả này khiến đội bóng đất Cảng chịu không ít áp lực trước cuộc đối đầu trực tiếp với đại diện xứ Thanh. Một chiến thắng trên sân nhà không chỉ giúp Hải Phòng cải thiện vị trí mà còn là cơ hội để họ lấy lại sự tự tin sau những kết quả đáng thất vọng.

Tuy nhiên, Thanh Hóa không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng và từng bị đánh giá là một trong những ứng viên xuống hạng, đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Họ đánh bại Đà Nẵng và chỉ chịu thất bại với cách biệt tối thiểu trước Ninh Bình.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hải Phòng vs Thanh Hoá nhanh nhất.