HLV Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam hướng tới Olympic

(VTC News) -

Chiều 9/11, tại buổi họp báo trước thềm giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như những mục tiêu của U23 Việt Nam.

“Chúng tôi hướng đến năm 2027 với những giải đấu quan trọng như VCK U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Tương tự như ba năm trước, dù quỹ thời gian chuẩn bị có phần gấp rút, nhưng những thành công trong năm 2025 và 2026 đã là câu trả lời.

Trận đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối sẽ là trải nghiệm tốt cho cả những cầu thủ cũ lẫn các gương mặt mới. Chúng tôi sẽ thể hiện khát khao cống hiến để có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, toàn đội cũng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027”.

HLV Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân này cho biết đội tuyển tham dự giải với 26 cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ trong nước, bao gồm một số gương mặt từng góp mặt tại ASIAD 20 và nhiều nhân tố mới.

“Tham dự giải lần này, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung này, chúng tôi có 26 cầu thủ đến từ các câu lạc bộ trong nước.

Với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại Sân vận động Pleiku. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.