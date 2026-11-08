Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Thanh Hoá, 19h15 ngày 8/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 8/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thể Công Viettel đấu với Thanh Hóa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Thể Công Viettel đấu với Thanh Hóa có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hoá được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Thanh Hóa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với Thanh Hóa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/the-congviettel-thanh-hoa-6aea97a5bcd9d237bf978335?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Thể Công Viettel đấu với Thanh Hóa trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa

Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa với những tổn thất đáng kể về nhân sự. Ngoại binh Paulo Tapeu không thể ra sân do phải nhận thẻ đỏ trong thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng đấu gần nhất. Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng vắng mặt vì án treo giò sau khi tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ khi chưa giành được chiến thắng nào trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 2 trận hòa và 7 thất bại. Riêng tại V.League mùa này, đội bóng áo lính mới có một lần hưởng niềm vui chiến thắng, bên cạnh một trận hòa và 4 trận thua.

Trong khi đó, Thanh Hóa đang nắm lợi thế về mặt tâm lý khi giành 8 điểm, xếp trên Thể Công Viettel 3 bậc trên bảng xếp hạng. Sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội trong thời gian gần đây cũng mang đến cơ sở để Thanh Hóa hướng tới một kết quả tích cực.