Danh sách U23 Việt Nam: 3 Việt kiều có mặt, 4 cầu thủ HAGL được trao cơ hội

(VTC News) -

Theo đó, ban huấn luyện quyết định triệu tập nhóm cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung (Ninh Bình), Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng (Công an TP.HCM) lên đội U23 Việt Nam. Ngoài ra, 4 cầu thủ HAGL được trao cơ hội gồm Trần Gia Bảo, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Quốc Quang Huy và Nguyễn Vũ Khang.

Một số trụ cột khác như Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt hay Lê Văn Thuận vẫn xuất hiện. Một loạt cầu thủ khác của U23 Việt Nam đã được đôn lên đội tuyển Việt Nam nên sẽ có thêm một loạt cái tên mới như Bùi Thanh Đức (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC), Lê Văn Quang Duyệt (SHB Đà Nẵng).

Williams Minh Hoàng (trái) được triệu tập lên đội U23 Việt Nam.

Trên băng huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách U23 Việt Nam khi ông Kim Sang Sik bận công việc ở đội tuyển Việt Nam.

Gia Lai VTV Cup 2026 được xem là bước đệm cần thiết giúp U23 Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, trong đó có SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027, đồng thời chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2028.

Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, khi các cầu thủ trẻ cần được tạo điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển liên tục. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt nhằm xác định thứ hạng chung cuộc. U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đội vô địch nhận 100.000 USD tiền thưởng, đội á quân nhận 40.000 USD và đội thứ 3 nhận 20.000 USD. Ngoài ra, hạng mục cá nhân còn thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

Danh sách U23 Việt Nam: