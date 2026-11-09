HLV U23 Thái Lan: Gặp U23 Việt Nam luôn đặc biệt

(VTC News) -

Chiều 9/11, tại buổi họp báo trước thềm giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Thawatchai Dumrongongtrakun của U23 Thái Lan gửi thông điệp thể hiện quyết tâm trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam. Do chưa kịp có mặt tại Pleiku, nhà cầm quân người Thái Lan chia sẻ thông qua một đoạn video được gửi đến ban tổ chức.

U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Việt Nam ngay trong trận ra quân. HLV Thawatchai đánh giá đây là cuộc đối đầu đáng chờ đợi, bởi hai đội tuyển vốn có nhiều duyên nợ ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á.

“Mục tiêu của chúng tôi luôn là thể hiện khả năng tốt nhất ở mỗi giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trưởng thành. Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải”.

HLV Thawatchai Dumrongongtrakun. (Ảnh: Changsuek)

“Đến với giải đấu tại Việt Nam, chúng tôi mang theo nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình”.

Chiến lược gia người Thái Lan cũng kỳ vọng trận đấu sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ hai nước. “Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải”, ông nói.

HLV Thawatchai Dumrongongtrakun không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt U23 Thái Lan đối đầu U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 năm 2025. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm cùng các đội tuyển trẻ, nhà cầm quân này có sự am hiểu về bóng đá trẻ Thái Lan cũng như các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Đây là dịp để các đội thử nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku (Gia Lai). Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển nhiều duyên nợ được kỳ vọng sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của giải.