Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h ngày 14/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 19h ngày 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u23-viet-nam-u23-qatar-6af5da90685cdbb1219f43a0?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Sau hai lượt trận tại giải U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để đăng quang. Ngược lại, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà và giành chức vô địch.

Ở hai trận đấu trước đó, U23 Qatar lần lượt hòa U23 Singapore 0-0 và đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á khởi đầu không thực sự thuận lợi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng cải thiện phong độ ở lượt trận tiếp theo, thể hiện sự vượt trội trước U23 Thái Lan để giành trọn 3 điểm.

Dù đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, U23 Việt Nam vẫn phải thận trọng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Chiến thắng trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Qatar đã dần bắt nhịp với giải đấu và có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar mới nhất.