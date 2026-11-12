Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Singapore ngày 12/11, tỷ số mới nhất

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● Giao hữu U23 Việt Nam 0 - 0 U23 Singapore ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra lúc 19h ngày 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore mới nhất.

U23 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM ĐT 5 Nguyễn Lương Tuấn Khải 8 Nguyễn Đức Phú 10 Williams Minh Hoàng 11 Lê Văn Thuận 14 Lê Văn Quang Duyệt 16 Nguyễn Anh Tiệp 19 Trần Gia Bảo 20 Đinh Quang Kiệt 22 Lê Đình Long Vũ 26 Bùi Thanh Đức DỰ BỊ 2 Nguyễn Quốc Quang Huy 3 Nguyên Hoàng 4 Nguyễn Mạnh Hưng 6 Cao Hoàng Minh 7 Ngô Đăng Khoa 9 Nguyễn Hoàng Anh 12 Nguyễn Bảo Long 13 Phạm Đình Hải TM 15 Tạ Xuân Trường 17 Thái Bá Đạt 18 Nguyễn Minh Tâm 25 Nguyễn Quốc Toàn U23 Singapore ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 13 Muhammad A.B.M Yazid TM 2 Muhammad F.B.M Fazli Koh 5 Muhammad I.M.B Mustaqim 6 Ajay Robson S/O Muralithran 7 Khairin Nadim Bin Rahim 9 Timothy Cheng Tin Hang 12 Sarrvin Raj 18 Yasir Ibn Nizamudin 19 Kieran Teo Jia Jun ĐT 20 Sim Jun Yen 21 Iryan Fandi Ahmad DỰ BỊ 1 Firman N.B.M Faizal TM 3 Andrew Aw Yong Rei 4 Marcus S/O Mosses 8 Andy Reefqy B.M. Hasyim 10 Nur Muhammad A.I.B Junaidi 14 Ahmad Danial Bin Roslan 15 Kian Jared Ghadessy 16 Adrian Jackard 17 Amir Syafiz Bin Abdul Rashid 22 Goh Jun Yang Isaac TM 23 Harith Danish Bin Irwan

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tạo đà tâm lý thuận lợi cho U23 Việt Nam trước những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Singapore trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). (Ảnh: VFF)

U23 Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0. Đội bóng đảo quốc sư tử tổ chức phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ nhau hiệu quả trong những tình huống đối phương gây sức ép.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về U23 Việt Nam. Trong ba lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2022, đội bóng áo đỏ giành hai chiến thắng và một trận hòa trước U23 Singapore. Đáng chú ý, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026.