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Xuất bản ngày 12/11/2026 07:00 PM
Xuất bản ngày 12/11/2026 07:00 PM

Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Singapore ngày 12/11, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore ở Gia Lai VTV Cup hôm nay.

Giao hữu
U23 Việt Nam
0-0
U23 Singapore
ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra lúc 19h ngày 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore mới nhất.

Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Singapore ngày 12/11, tỷ số mới nhất - 2
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
ĐT
5
Nguyễn Lương Tuấn Khải
8
Nguyễn Đức Phú
10
Williams Minh Hoàng
11
Lê Văn Thuận
14
Lê Văn Quang Duyệt
16
Nguyễn Anh Tiệp
19
Trần Gia Bảo
20
Đinh Quang Kiệt
22
Lê Đình Long Vũ
26
Bùi Thanh Đức
DỰ BỊ
2
Nguyễn Quốc Quang Huy
3
Nguyên Hoàng
4
Nguyễn Mạnh Hưng
6
Cao Hoàng Minh
7
Ngô Đăng Khoa
9
Nguyễn Hoàng Anh
12
Nguyễn Bảo Long
13
Phạm Đình Hải
TM
15
Tạ Xuân Trường
17
Thái Bá Đạt
18
Nguyễn Minh Tâm
25
Nguyễn Quốc Toàn
Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Singapore ngày 12/11, tỷ số mới nhất - 3
U23 Singapore
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
13
Muhammad A.B.M Yazid
TM
2
Muhammad F.B.M Fazli Koh
5
Muhammad I.M.B Mustaqim
6
Ajay Robson S/O Muralithran
7
Khairin Nadim Bin Rahim
9
Timothy Cheng Tin Hang
12
Sarrvin Raj
18
Yasir Ibn Nizamudin
19
Kieran Teo Jia Jun
ĐT
20
Sim Jun Yen
21
Iryan Fandi Ahmad
DỰ BỊ
1
Firman N.B.M Faizal
TM
3
Andrew Aw Yong Rei
4
Marcus S/O Mosses
8
Andy Reefqy B.M. Hasyim
10
Nur Muhammad A.I.B Junaidi
14
Ahmad Danial Bin Roslan
15
Kian Jared Ghadessy
16
Adrian Jackard
17
Amir Syafiz Bin Abdul Rashid
22
Goh Jun Yang Isaac
TM
23
Harith Danish Bin Irwan

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tạo đà tâm lý thuận lợi cho U23 Việt Nam trước những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Singapore trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Singapore trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). (Ảnh: VFF)

U23 Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0. Đội bóng đảo quốc sư tử tổ chức phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ nhau hiệu quả trong những tình huống đối phương gây sức ép.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về U23 Việt Nam. Trong ba lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2022, đội bóng áo đỏ giành hai chiến thắng và một trận hòa trước U23 Singapore. Đáng chú ý, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026.

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