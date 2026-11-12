Cập nhật kết quả U23 Việt Nam vs U23 Singapore ngày 12/11, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra lúc 19h ngày 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore mới nhất.
Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore
Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tạo đà tâm lý thuận lợi cho U23 Việt Nam trước những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi phòng ngự chặt chẽ.
U23 Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0. Đội bóng đảo quốc sư tử tổ chức phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ nhau hiệu quả trong những tình huống đối phương gây sức ép.
Lịch sử đối đầu đang nghiêng về U23 Việt Nam. Trong ba lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2022, đội bóng áo đỏ giành hai chiến thắng và một trận hòa trước U23 Singapore. Đáng chú ý, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026.
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