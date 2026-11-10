(VTC News) -

● Giao hữu U23 Việt Nam 3 - 0 U23 Thái Lan Minh Tâm 17’, 45’ Minh Hoàng 86’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Tối 10/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp trong hiệp một trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số ở cuối trận.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. (Ảnh: Changsuek)

Thống kê trận đấu về tỷ lệ kiểm soát bóng không phản ánh đúng sự chủ động của U23 Việt Nam, đặc biệt ở hiệp đấu đầu tiên. Đội chủ nhà làm chủ cuộc chơi trong cả 2 hiệp đấu, tạo ra nhiều cơ hội hơn (20 lần dứt điểm, 13 cú sút trúng đích).

Video: Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng vượt trội và gây sức ép từ 2 biên. Lê Văn Thuận, Ngô Đăng Khoa, Cao Hoàng Minh và Nguyễn Minh Tâm là những nhân tố nổi bật làm khó hàng thủ U23 Thái Lan.

Trong thế trận lấn lướt, U23 Việt Nam có 2 bàn thắng từ những pha đánh đầu. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 17 khi Lê Văn Quang Duyệt kiến tạo cho Minh Tâm dứt điểm hiểm hóc. Số 18 của U23 Việt Nam tiếp tục ghi bàn ở cuối hiệp một sau đường chuyền của Cao Hoàng Minh.

Video: U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Thái Lan hiếm khi giữ bóng tổ chức tấn công. Đội bóng xứ chùa vàng chỉ có một pha uy hiếp với dấu ấn cá nhân của Jehhanafee Mamah. Dù vậy, ngôi sao đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan không đưa bóng đi trúng đích bằng cú sút xa.

U23 Việt Nam chơi chậm lại và không duy trì nhịp tấn công sau giờ nghỉ. Điều này giúp U23 Thái Lan có nhiều thời gian giữ bóng hơn ở phần sân đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng hiếm khi tiếp cận được vòng cấm.

Video: U23 Việt Nam ấn định tỷ số 3-0.

Những cơ hội của U23 Thái Lan trong trận đấu này đều là sút xa. Thủ môn Cao Văn Bình chỉ một lần phải vất vả cản phá trong tình huống đá phạt của cầu thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam không tấn công nhiều nhưng vẫn tạo ra được những tình huống sóng gió. Cuối trận, Trần Gia Bảo kiếm về quả phạt đền sau khi bị thủ môn đối phương phạm lỗi. Williams Minh Hoàng tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 3 Lê Nguyên Hoàng 5 Nguyễn Lương Tuấn Khải 6 Cao Hoàng Minh 7 Ngô Đăng Khoa 11 Lê Văn Thuận 12 Nguyễn Bảo Long 14 Lê Văn Quang Duyệt 18 Nguyễn Minh Tâm 20 Đinh Quang Kiệt 22 Lê Đình Long Vũ DỰ BỊ 4 Nguyễn Mạnh Hưng 8 Nguyễn Đức Phú 9 Nguyễn Hoàng Anh 10 Williams Minh Hoàng 13 Phạm Đình Hải TM 16 Nguyễn Anh Tiệp 17 Thái Bá Đạt 19 Trần Gia Bảo 21 Vũ Quốc Anh 24 Nguyễn Cảnh Tài 25 Nguyễn Quốc Toàn 26 Bùi Thanh Đức U23 Thái Lan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Sirassawut Wongruankham TM 5 Phakawat Taengaksorn 6 Jittipat Wasungnoen 9 Tontawan Puntamunee 10 Peeranan Buakai 13 Chaiyasit Popoon 14 Jehhanafee Mamah 15 Wanthawayawut Nuchkasae 16 Siradanai Phosri 19 Paripan Wongsa 22 Eakaphat Jaenoduang DỰ BỊ 2 Parinya Nusong 3 Jiradet Taichankong 4 Tanakrit Lomnak 7 Soffan Sanron 8 Phongsakon Sangkasopha 11 Suwannaphum Ngernluang 12 Sphon Noiwong 17 Worawut Noisri 18 Rathathammanun Deeying 20 Atithuch Chankar TM 21 Runphiset Phuthummee 23 Supanut Sudathip TM