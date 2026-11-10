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Xuất bản ngày 10/11/2026 09:01 PM
Xuất bản ngày 10/11/2026 09:01 PM

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0: Minh Tâm lập cú đúp, Minh Hoàng ấn định tỷ số

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0, trong đó Nguyễn Minh Tâm đóng góp 2 bàn thắng.

Giao hữu
U23 Việt Nam
3-0
U23 Thái Lan
Minh Tâm 17’, 45’
Minh Hoàng 86’
KẾT THÚC
Thống kê trận đấu
37%Kiểm soát bóng63%
20Sút6
13Sút trúng đích2
7Phạt góc4
0Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0

Tối 10/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp trong hiệp một trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số ở cuối trận.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. (Ảnh: Changsuek)

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. (Ảnh: Changsuek)

Thống kê trận đấu về tỷ lệ kiểm soát bóng không phản ánh đúng sự chủ động của U23 Việt Nam, đặc biệt ở hiệp đấu đầu tiên. Đội chủ nhà làm chủ cuộc chơi trong cả 2 hiệp đấu, tạo ra nhiều cơ hội hơn (20 lần dứt điểm, 13 cú sút trúng đích).

Video: Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng vượt trội và gây sức ép từ 2 biên. Lê Văn Thuận, Ngô Đăng Khoa, Cao Hoàng Minh và Nguyễn Minh Tâm là những nhân tố nổi bật làm khó hàng thủ U23 Thái Lan.

Trong thế trận lấn lướt, U23 Việt Nam có 2 bàn thắng từ những pha đánh đầu. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 17 khi Lê Văn Quang Duyệt kiến tạo cho Minh Tâm dứt điểm hiểm hóc. Số 18 của U23 Việt Nam tiếp tục ghi bàn ở cuối hiệp một sau đường chuyền của Cao Hoàng Minh.

Video: U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Thái Lan hiếm khi giữ bóng tổ chức tấn công. Đội bóng xứ chùa vàng chỉ có một pha uy hiếp với dấu ấn cá nhân của Jehhanafee Mamah. Dù vậy, ngôi sao đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan không đưa bóng đi trúng đích bằng cú sút xa.

U23 Việt Nam chơi chậm lại và không duy trì nhịp tấn công sau giờ nghỉ. Điều này giúp U23 Thái Lan có nhiều thời gian giữ bóng hơn ở phần sân đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng hiếm khi tiếp cận được vòng cấm.

Video: U23 Việt Nam ấn định tỷ số 3-0.

Những cơ hội của U23 Thái Lan trong trận đấu này đều là sút xa. Thủ môn Cao Văn Bình chỉ một lần phải vất vả cản phá trong tình huống đá phạt của cầu thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam không tấn công nhiều nhưng vẫn tạo ra được những tình huống sóng gió. Cuối trận, Trần Gia Bảo kiếm về quả phạt đền sau khi bị thủ môn đối phương phạm lỗi. Williams Minh Hoàng tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0: Minh Tâm lập cú đúp, Minh Hoàng ấn định tỷ số - 3
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
3
Lê Nguyên Hoàng
5
Nguyễn Lương Tuấn Khải
6
Cao Hoàng Minh
7
Ngô Đăng Khoa
11
Lê Văn Thuận
12
Nguyễn Bảo Long
14
Lê Văn Quang Duyệt
18
Nguyễn Minh Tâm
20
Đinh Quang Kiệt
22
Lê Đình Long Vũ
DỰ BỊ
4
Nguyễn Mạnh Hưng
8
Nguyễn Đức Phú
9
Nguyễn Hoàng Anh
10
Williams Minh Hoàng
13
Phạm Đình Hải
TM
16
Nguyễn Anh Tiệp
17
Thái Bá Đạt
19
Trần Gia Bảo
21
Vũ Quốc Anh
24
Nguyễn Cảnh Tài
25
Nguyễn Quốc Toàn
26
Bùi Thanh Đức
U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0: Minh Tâm lập cú đúp, Minh Hoàng ấn định tỷ số - 4
U23 Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Sirassawut Wongruankham
TM
5
Phakawat Taengaksorn
6
Jittipat Wasungnoen
9
Tontawan Puntamunee
10
Peeranan Buakai
13
Chaiyasit Popoon
14
Jehhanafee Mamah
15
Wanthawayawut Nuchkasae
16
Siradanai Phosri
19
Paripan Wongsa
22
Eakaphat Jaenoduang
DỰ BỊ
2
Parinya Nusong
3
Jiradet Taichankong
4
Tanakrit Lomnak
7
Soffan Sanron
8
Phongsakon Sangkasopha
11
Suwannaphum Ngernluang
12
Sphon Noiwong
17
Worawut Noisri
18
Rathathammanun Deeying
20
Atithuch Chankar
TM
21
Runphiset Phuthummee
23
Supanut Sudathip
TM

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

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