HLV U23 Singapore: U23 Việt Nam là hình mẫu để chúng tôi hướng tới

(VTC News) -

Tối 12/11, U23 Singapore nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Bảo Long giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Sau trận đấu, HLV Firdaus Kassim dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, đặc biệt là chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu.

“Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ mình không chỉ là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á. U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Về phía Singapore, chúng tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng đáng tiếc không thể giành được kết quả như mong muốn. Việt Nam là hình mẫu để chúng tôi hướng đến và nỗ lực thể hiện tốt hơn trong tương lai”, HLV Firdaus Kassim chia sẻ.

Dù thừa nhận thất bại, nhà cầm quân người Singapore vẫn tiếc nuối về cách đội bóng của ông nhận bàn thua. U23 Singapore duy trì thế trận phòng ngự trong phần lớn thời gian nhưng không thể bảo toàn tỷ số trước tình huống cố định của đội chủ nhà.

HLV Firdaus Kassim. (Ảnh: VFF)

“Chúng tôi biết U23 Việt Nam sở hữu đội hình chất lượng, nhưng việc để thủng lưới từ một quả phạt góc thực sự đáng tiếc. Đó là tình huống lộn xộn trong vòng cấm và các cầu thủ lẽ ra phải phòng ngự tốt hơn”, ông Kassim nhận xét.

Theo HLV trưởng U23 Singapore, ban huấn luyện đã lường trước những khó khăn khi đối đầu U23 Việt Nam. Ông cho rằng sự khác biệt có thể đến từ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Tuy nhiên, các cầu thủ Singapore vẫn chưa thể hiện được sự tự tin cần thiết trong những tình huống kiểm soát bóng.

“Trước trận, chúng tôi dự đoán nếu thất bại trước U23 Việt Nam, nguyên nhân có thể đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân. Các cầu thủ Singapore cần dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi có bóng, qua đó cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự”, ông nói.

HLV Firdaus Kassim cũng lý giải về những khó khăn trong công tác nhân sự của U23 Singapore tại giải đấu lần này. Theo ông, đội bóng không có lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days.

“Chúng tôi không có đội hình tốt nhất ở trận đấu này. Nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Chúng tôi chấp nhận thất bại và sẽ tiếp tục hướng về phía trước, với mục tiêu xây dựng một đội tuyển Singapore mạnh hơn”, HLV Firdaus Kassim cho biết.

Đáng chú ý, khi được đề nghị so sánh U23 Việt Nam và U23 Qatar, hai đối thủ mà Singapore đã chạm trán tại giải, ông Kassim nhấn mạnh sự khác biệt về tinh thần thi đấu.

“Cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều có chất lượng chuyên môn tốt. Khác biệt lớn nhất giữa hai đội là sự quyết liệt, quyết tâm và tinh thần chiến đấu. U23 Việt Nam luôn sẵn sàng ra sân với quyết tâm cao nhất và chiến đấu hết mình. Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai đội”, ông Kassim đánh giá.