Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore, 19h ngày 12/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra lúc 19h ngày 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Singapore được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận U23 Việt Nam đấu với U23 Singapore có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa U23 Singapore đấu với U23 Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Singapore được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Singapore (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u23-singapore-u23-viet-nam-6af3f34e671b54aa57b9f3cc?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận U23 Việt Nam đấu với U23 Singapore trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tạo đà tâm lý thuận lợi cho U23 Việt Nam trước những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

U23 Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0. Đội bóng đảo quốc sư tử tổ chức phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ nhau hiệu quả trong những tình huống đối phương gây sức ép.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về U23 Việt Nam. Trong ba lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2022, đội bóng áo đỏ giành hai chiến thắng và một trận hòa trước U23 Singapore. Đáng chú ý, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore mới nhất