Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 8/10

(VTC News) -

Trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 19h15 ngày 8/10 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/the-congviettel-hong-linh-ha-tinh-6ac5c4b0d7d06b7678aa833b

Để xem trực tiếp trận đấu Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải V.League 2026-2027 bằng chiến thắng 2-0 trước tân binh Đồng Nai. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Velizar Popov không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua Công An Hà Nội 0-1 ở vòng đấu tiếp theo.

Sau hai vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trước khi trở lại đấu trường quốc nội, đội chủ sân Hàng Đẫy có trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory tại AFC Champions League 2.

Ở phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chưa có màn khởi đầu như mong đợi. Sau hai vòng đấu, đội bóng núi Hồng giành được 3 điểm nhờ chiến thắng trước Đồng Nai, nhưng chỉ đứng thứ 9 do kém Thể Công Viettel về hiệu số bàn thắng bại. Bên cạnh đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia sau thất bại trước Nam Định trên chấm luân lưu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Thể Công Viettel đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh nhất.