Đồng Nai 0-2 Thể Công Viettel: Công Phượng tái xuất, đội nhà vẫn nhận thất bại

(VTC News) -

Tối 4/9, đương kim á quân Thể Công - Viettel đánh bại tân binh Đồng Nai với tỷ số 2-0 trong trận ra quân thuộc khuôn khổ vòng 1 V-League 2026-2027.

Hiệp 1 trận đấu giữa Đồng Nai và Thể Công - Viettel diễn ra khá cân bằng. Hai đội nhập cuộc thận trọng, chưa đẩy cao tốc độ trong những phút đầu. Thể Công - Viettel sớm gặp bất lợi khi Lucas Alves dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Trung Hiếu ngay phút 9.

Sau khoảng thời gian thăm dò, Thể Công - Viettel dần tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Rimabar đánh đầu vọt xà ở phút 17, trong khi Nata có cú sút buộc thủ môn Văn Phong phải cản phá. Đồng Nai cũng có cơ hội từ các tình huống cố định, đáng chú ý là pha bóng lộn xộn ở phút 26 khiến Rimabar phải phá bóng ngay sát vạch vôi.

Thể Công - Viettel (áo đỏ) đánh bại Đồng Nai với tỷ số 2-0. (Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC)

Cuối hiệp, sức ép của Thể Công - Viettel gia tăng rõ rệt. Văn Phong xuất sắc cản cú đánh đầu của Nata, trước khi Đinh Viết Tú bỏ lỡ cơ hội trước khung thành. Phút bù giờ, thủ môn Đồng Nai đấm hụt bóng nhưng Rimabar đánh đầu chệch cột dọc. Hiệp 1 khép lại khi hai đội đều chưa ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 61, Công Phượng được tung vào sân, đánh dấu màn tái xuất V-League sau khoảng 3 năm. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, đội khách có bàn mở tỷ số khi Danh Trung vượt qua Văn Khoa, tạt bóng thuận lợi để Ribamar đánh đầu tung lưới Đồng Nai.

Sau bàn thua, Đồng Nai nỗ lực đẩy cao đội hình. Công Phượng thử vận may bằng cú sút từ cánh phải nhưng không thắng được thủ môn Văn Việt. Khó khăn càng lớn với đội chủ nhà ở phút 77 khi Jovic nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú đạp cổ chân Nhâm Mạnh Dũng, khiến Đồng Nai chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Đồng Nai dù chơi thiếu người vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 88, Đồng Nai suýt có pha gỡ hòa khi Hồ Tuấn Tài bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc.

Những phút bù giờ diễn ra đầy căng thẳng. Phút 90+1, Thể Công - Viettel nhân đôi cách biệt. Từ quả phạt góc của Danh Trung, Colonna bật cao đánh đầu tung lưới Đồng Nai, nâng tỷ số lên 2-0.

Đồng Nai liên tục gây sức ép, buộc thủ môn Văn Việt phải cứu thua và VAR nhiều lần vào cuộc. Nhâm Mạnh Dũng bị truất quyền thi đấu ở phút 90+10 vì lỗi đánh nguội. Ba phút sau, Đồng Nai được hưởng phạt đền khi trọng tài xác định thủ môn Văn Việt phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà. Dù trải qua những phút cuối sóng gió, Thể Công - Viettel vẫn bảo toàn lợi thế để giành 3 điểm trong trận ra quân.