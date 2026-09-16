Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9, tỷ số mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Melbourne Victory mới nhất.
Thông tin trước trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory
Thể Công Viettel bắt đầu hành trình tại Cúp C2 châu Á 2026-2027 bằng màn tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng giành quyền tham dự giải đấu sau khi đội bóng giành ngôi á quân V.League mùa giải 2025-2026.
Melbourne Victory là đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá Australia. Đây cũng được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng E, bên cạnh Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia).
Melbourne Victory hành quân tới Hà Nội với sự chuẩn bị tích cực. Trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, đội bóng Australia trải qua 4 trận liên tiếp toàn thắng. Chuỗi kết quả này phần nào cho thấy trạng thái thi đấu tốt của Melbourne Victory trước ngày bước vào đấu trường châu Á.
Dù vậy, đội khách không có lực lượng mạnh nhất. Juan Mata, cựu tiền vệ Manchester United và Chelsea từng vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, vắng mặt ở trận đấu này.
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