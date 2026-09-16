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Xuất bản ngày 16/09/2026 07:14 PM
Xuất bản ngày 16/09/2026 07:14 PM

Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Thể Công Viettel vs Melbourne Victory mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thể Công Viettel đấu với Melbourne Victory.

AFC Champions League Two
Thể Công Viettel
0-0
Melbourne Victory
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Trận Thể Công Viettel đấu với Melbourne City thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two). Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là lượt trận đầu tiên của hai đội tại vòng bảng.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Melbourne Victory mới nhất.

Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9, tỷ số mới nhất - 2
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
28
Văn Việt
TM
2
Chí Khải
5
Andre Luiz
9
Lucas Ribamar
12
Tuấn Tài
ĐT
13
Rimario
14
Paulinho
16
Trung Hiếu
18
Viết Tú
66
Dimian An
97
Việt Hưng
Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9, tỷ số mới nhất - 3
Melbourne Victory
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
25
Duncan
TM
3
Davidson
ĐT
8
Valadon
11
Santos
14
Grimaldi
15
Lockyer
16
Inserra
18
Lino
18
N. Hai Long
20
B. H. Việt Anh
44
Nduka

Thông tin trước trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory

Thể Công Viettel bắt đầu hành trình tại Cúp C2 châu Á 2026-2027 bằng màn tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng giành quyền tham dự giải đấu sau khi đội bóng giành ngôi á quân V.League mùa giải 2025-2026.

Thể Công Viettel tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Thể Công Viettel tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Melbourne Victory là đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá Australia. Đây cũng được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng E, bên cạnh Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia).

Melbourne Victory hành quân tới Hà Nội với sự chuẩn bị tích cực. Trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, đội bóng Australia trải qua 4 trận liên tiếp toàn thắng. Chuỗi kết quả này phần nào cho thấy trạng thái thi đấu tốt của Melbourne Victory trước ngày bước vào đấu trường châu Á.

Dù vậy, đội khách không có lực lượng mạnh nhất. Juan Mata, cựu tiền vệ Manchester United và Chelsea từng vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, vắng mặt ở trận đấu này.

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