Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9, tỷ số mới nhất

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● AFC Champions League Two Thể Công Viettel 0 - 0 Melbourne Victory CẬP NHẬT

Trận Thể Công Viettel đấu với Melbourne City thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two). Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là lượt trận đầu tiên của hai đội tại vòng bảng.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Melbourne Victory mới nhất.

Thể Công Viettel ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 28 Văn Việt TM 2 Chí Khải 5 Andre Luiz 9 Lucas Ribamar 12 Tuấn Tài ĐT 13 Rimario 14 Paulinho 16 Trung Hiếu 18 Viết Tú 66 Dimian An 97 Việt Hưng Melbourne Victory ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 25 Duncan TM 3 Davidson ĐT 8 Valadon 11 Santos 14 Grimaldi 15 Lockyer 16 Inserra 18 Lino 18 N. Hai Long 20 B. H. Việt Anh 44 Nduka

Thông tin trước trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory

Thể Công Viettel bắt đầu hành trình tại Cúp C2 châu Á 2026-2027 bằng màn tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng giành quyền tham dự giải đấu sau khi đội bóng giành ngôi á quân V.League mùa giải 2025-2026.

Thể Công Viettel tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Melbourne Victory là đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá Australia. Đây cũng được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng E, bên cạnh Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia).

Melbourne Victory hành quân tới Hà Nội với sự chuẩn bị tích cực. Trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, đội bóng Australia trải qua 4 trận liên tiếp toàn thắng. Chuỗi kết quả này phần nào cho thấy trạng thái thi đấu tốt của Melbourne Victory trước ngày bước vào đấu trường châu Á.

Dù vậy, đội khách không có lực lượng mạnh nhất. Juan Mata, cựu tiền vệ Manchester United và Chelsea từng vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, vắng mặt ở trận đấu này.