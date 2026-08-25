Thể Công - Viettel ra mắt 11 tân binh, quyết vô địch V.League 2026-2027

(VTC News) -

Ngày 25/8, Thể Công - Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026-2027. Đội bóng áo lính công bố lực lượng mới và những mục tiêu quan trọng trên 3 đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giao cho Thể Công - Viettel 5 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: Thể Công - Viettel phải “giữ vững và phát huy ‘chất thép của Bộ đội Cụ Hồ’, coi đó là bản sắc khác biệt của Thể Công - Viettel.

“Đây là thương hiệu đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ và là tài sản mà không một đội bóng nào có thể sao chép được. Điều đó được thể hiện bằng kỷ luật trong tập luyện, bằng tinh thần đoàn kết trong tập thể, bằng ý chí khi gặp khó khăn, bằng thái độ tôn trọng trọng tài, đối thủ và khán giả, bằng trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với màu áo và đồng đội”.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ.

Cũng ngay tại buổi lễ xuất quân, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao bằng khen tập thể cho Công ty Thể thao Viettel và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu giành danh hiệu Á quân V.League 2025/2026.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: “Mỗi mùa giải mới đều mở ra một hành trình mới. Và với Thể Công - Viettel, mùa giải 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt khi các mục tiêu đặt ra đều thách thức, đòi hỏi nỗ lực và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản. Đó là cạnh tranh chức vô địch V. League, vào Chung kết Cúp Quốc gia và phấn đấu đứng trong Top 8 khu vực tại AFC Champions League 2”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thể Công - Viettel đã tập trung chuẩn bị lực lượng cho cả 3 mặt trận trong mùa giải mới. Với 11 tân binh bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều, Thể Công - Viettel mang đến diện mạo hoàn toàn mới.

Đội hình chất lượng của Thể Công Viettel mùa giải mới.

Thể Công - Viettel đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V.League 2026-2027.

Trong đó có những cái tên nổi bật như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz, Hernadez Rodrigues,… Đây là mùa giải có số lượng tân binh lớn nhất của Thể Công - Viettel trong những năm gần đây.

Thể Công - Viettel sẽ làm khách trên sân của Trường Tươi Đồng Nai ngày 4/9 trong trận đấu mở màn V.League 2026/2027. Với giải đấu AFC Champions League 2, CLB Thể Công - Viettel sẽ đón CLB Melbourne Victory ngày 16/9 trên sân vận động Hàng Đẫy.

HLV Velizar Popov tự tin nói rằng: “Tôi hứa toàn đội và các cầu thủ sẽ luôn hướng đến những trận đấu bằng quyết tâm và tinh thần lớn nhất để khiến cho toàn thể người hâm mộ luôn tự hào về đội bóng”.