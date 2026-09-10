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Xuất bản ngày 10/09/2026 09:23 PM
Xuất bản ngày 10/09/2026 09:23 PM

Văn Hậu bị đuổi, CLB Công An Hà Nội thắng Thể Công Viettel phút bù giờ

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Chơi thiếu người từ phút 70 sau thẻ đỏ của Văn Hậu, Công An Hà Nội vẫn thắng Thể Công Viettel 1-0 nhờ bàn của Stefan Mauk ở phút 90+3.

Tối 10/9, Công An Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), với bàn thắng duy nhất đến từ Stefan Mauk ở những phút bù giờ cuối cùng.

Hiệp một trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công An Hà Nội diễn ra với thế trận giằng co và khép lại mà không có bàn thắng. CAHN cầm bóng tới 73%, trong khi Thể Công Viettel chủ động chơi thấp và chờ cơ hội phản công.

Hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng đều gặp khó khăn trong việc tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm. Đình Bắc có cú sút phạt căng ở phút 39 nhưng không thắng được thủ môn Văn Việt. Ở chiều ngược lại, Koko là điểm đến trong một số pha lên bóng của Thể Công Viettel, song các tình huống dứt điểm của tiền đạo này chưa đủ chính xác.

V.League 2026-2027
Thể Công Viettel
0
-1
Công An Hà Nội
KẾT THÚC
Stefan Mauk 90+3’
Thống kê trận đấu
39%Kiểm soát bóng61%
5Sút10
2Sút trúng đích4
1Phạt góc3
2Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ1

Cơ hội đáng chú ý nhất của Thể Công Viettel đến ở phút 42, khi bóng được căng ngang thuận lợi vào vòng cấm nhưng Koko dứt điểm không tốt, để thủ môn Văn Việt hóa giải. Cuối hiệp, Phạm Ba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Tuấn Tài. Hai đội rời sân nghỉ với tỷ số 0-0.

Hiệp hai diễn ra quyết liệt hơn khi hai đội đẩy cao tốc độ tìm kiếm bàn thắng. Thể Công có cơ hội đáng chú ý ở phút 63 nhưng Luiz đánh đầu không chính xác. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70 khi Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm, khiến Công An Hà Nội chỉ còn 10 người.

Công An Hà Nội 1-0 Thể Công Viettel.

Công An Hà Nội 1-0 Thể Công Viettel.

Dù chơi thiếu người, đội khách vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 80, Colonna sút xa đưa bóng vọt xà. Đến phút 90+2, thủ môn Văn Việt xuất sắc cản phá cú đá phạt của Công An Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, anh không thể cứu thua khi Mauk bật cao đánh đầu từ quả tạt bên cánh, ghi bàn giúp đội bóng ngành công an dẫn 1-0 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Bàn thắng của Stefan Mauk ấn định chiến thắng cho Công An Hà Nội. Thầy trò HLV Mano Polking giành trọn 6 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận đầu tiên ở V.League 2026-2027.

Văn Hậu bị đuổi, CLB Công An Hà Nội thắng Thể Công Viettel phút bù giờ - 3
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
28
Văn Việt
TM
2
Tuấn Tài
ĐT
2
Kyle Colonna
5
Andre Luiz
7
Wesley Nata
9
Lucas Ribamar
14
Paulo Martins
16
Trung Hiếu
18
Viết Tú
34
Ngọc Tân
89
Nhật Nam
DỰ BỊ
1
Lawrence Caruso
20
Văn Nam
86
Hữu Nam
88
Văn Tú
8
Hữu Thắng
22
Hoàng Khanh
Văn Hậu bị đuổi, CLB Công An Hà Nội thắng Thể Công Viettel phút bù giờ - 4
Công An Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Filip
TM
5
Văn Hậu
6
Stefan Mauk
7
Quang Vinh
9
Đình Bắc
11
Thành Long
19
Quang Hải
ĐT
38
Adou Minh
68
Việt Anh
90
Koko
93
Phạm Ba
DỰ BỊ
30
Eli Niê
4
Ngọc Tín
12
Văn Toàn
15
Xuân Thịnh
18
Thanh Bình
26
Văn Phương
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