Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs FC Seoul, 19h15 ngày 28/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul diễn ra lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 3 bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs FC Seoul trên kênh nào?

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Cúp C2 Châu Á. Trận Thể Công Viettel vs FC Seoul được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Người xem có thể truy cập TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và FC Seoul được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Link TV360 trực tiếp Thể Công Viettel và FC Seoul hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với FC Seoul được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với FC Seoul (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458&ev=104566&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

Để xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với FC Seoul trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Thể Công Viettel đấu với FC Seoul

Thể Công Viettel chưa có được khởi đầu như kỳ vọng tại AFC Champions League Two mùa này. Trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Popov chỉ giành được một điểm sau màn chia điểm với Melbourne Victory ngay trên sân nhà. Đến lượt trận thứ hai, đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia.

Sau hai lượt đấu, Thể Công Viettel mới có một điểm, kém đội đầu bảng Persib Bandung tới năm điểm. Trong khi đó, FC Seoul thậm chí chưa giành được điểm số nào, gần nhất là thất bại 0-3 trước Melbourne Victory.

Với cục diện hiện tại, cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội. Thể Công Viettel cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, còn đại diện Hàn Quốc không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.