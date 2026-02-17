CLB Công an Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng, bị xử thua 0-3 tại cúp C2 châu Á

(VTC News) -

Trang chủ AFC xác nhận CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers tại AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á) vì lỗi sử dụng 2 cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn bị phạt thêm 2000 USD theo điều 56 Bộ quy tắc đạo đức và kỷ luật AFC.

CLB Công an Hà Nội sẽ không được nhận 40.000 USD từ AFC. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trừ 50% số tiền mà đội bóng này sẽ được nhận khi giành quyền tham dự cúp C2 châu Á (khoảng 80.000 USD). Tổng cộng, CLB Công an Hà Nội mất đi số tiền 42.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) - thiệt hại không hề nhỏ.

CLB Công an Hà Nội bị AFC phạt nặng.

Nếu CLB Công an Hà Nội đã nhận khoản tiền này, họ phải hoàn trả trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm án phạt có hiệu lực. Nếu chưa nhận số tiền này, CLB Công an Hà Nội sẽ chỉ nhận được phần còn lại trong khoản tiền thưởng dự giải là 40.000 USD.

Ở vòng bảng, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 2 cầu thủ nhận 3 thẻ vàng. Đó là Stefan Mauk (ở các trận gặp Đại Phố, Bắc Kinh Quốc An và Macarthur) và China (gặp Đại Phố cả 2 lượt trận và trận đấu với Bắc Kinh Quốc An). Đáng chú ý, thẻ vàng thứ ba của 2 cầu thủ này đều xuất hiện trong trận đấu ở lượt cuối gặp Đại Phố (Tai Po).

Theo điều lệ của Cúp C2 châu Á mùa giải 2025-2026, cầu thủ nhận 3 thẻ vàng ở 3 trận đấu khác nhau tự động bị cấm thi đấu trận kế tiếp. Thẻ phạt chỉ được xóa sau vòng bảng trong trường hợp chưa đủ tích lũy thành án phạt, tức là đối với những cầu thủ mới nhận 1 hoặc 2 thẻ vàng.

Ở trận gặp Tampines Rovers (Singapore) trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội dễ dàng thắng đối thủ với tỉ số 4-0. Trong đó, Rogerio China - người đáng ra không được thi đấu cũng đóng góp 1 bàn thắng. Như vậy, thầy trò HLV Alexandre Polking cần tiếp tục thắng đối thủ 4-0 ở trận lượt về mới có thể giành quyền đi tiếp.