Link xem trực tiếp bóng đá Thanh Hoá vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 17h ngày 30/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 17h ngày 30/10 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thanh Hóa đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Thanh Hóa đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thanh Hóa đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-hoa-hong-linh-ha-tinh-6ae16b20a292d9fc4b58a049?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Thanh Hóa đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Hóa có điểm tựa sân nhà cùng sự tự tin sau khi cầm hòa đương kim vô địch Công An Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi Hà Tĩnh đang trải qua giai đoạn khởi đầu ấn tượng nhất kể từ khi góp mặt tại V.League, xét theo thành tích sau năm vòng đầu tiên.

Chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng tiếp tục khẳng định khả năng ứng phó của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong những thời điểm khó khăn. Trên hàng công, Daniel Passira và Charles Atshimene đóng vai trò quan trọng, bên cạnh sự cơ động của Ngô Văn Lương. Tiền vệ Luiz Antonio cũng là nhân tố đáng chú ý nhờ khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm, giúp Hà Tĩnh có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới nhất.