Nam Định đánh bại Thanh Hoá 2-0: Damoth phản lưới nhà

(VTC News) -

● Vòng 4 V.League 2026-2027 Thanh Hoá 0 - 2 Nam Định Damoth 45+1’ (OG) ĐÃ KẾT THÚC Tuấn Hải 86’

Tối 17/10, Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng 4 V.League 2026-2027. Đội khách vượt lên ở phút 45+1 sau tình huống Damoth Thongkhamsavath phản lưới, trước khi Tuấn Hải ấn định tỷ số ở phút 86.

Thanh Hóa kiểm soát bóng 57% nhưng chỉ tung ra 6 cú sút, trong đó 2 lần trúng đích. Trong khi đó, Nam Định có 9 pha dứt điểm và 4 lần đưa bóng hướng trúng cầu môn. Nam Định phòng ngự chắc chắn, đồng thời tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn từ các pha chuyển trạng thái.

Nam Định đánh bại Thanh Hoá với tỷ số 2-0. (Ảnh: Thanh Hoa Football Club)

Hiệp một diễn ra khá cân bằng. Nam Định có cơ hội từ quả đá phạt của Romulo ở phút 25, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 33, Tuấn Hải thoát xuống vòng cấm nhưng bị hậu vệ Thanh Hóa can thiệp trước khi kịp dứt điểm. Thanh Hóa cũng có thời cơ khi thủ môn Nguyên Mạnh bắt không dính cú sút của Văn Tùng, song kịp sửa sai trước khi đối phương đá bồi.

Khi hiệp đấu chuẩn bị kết thúc, Nam Định tạo ra khác biệt. Phút 45+1, Ti Phông băng vào đánh đầu sau quả tạt từ cánh phải. Bóng chạm đầu Damoth Thong Khamsavath đổi hướng, khiến thủ môn Thanh Diệp không thể cản phá.

Thanh Hóa đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng phải đến phút 65 mới tạo được sức ép rõ rệt. Phút 75, Abdurakhmanov đánh đầu khá căng sau quả phạt góc, buộc Nguyên Mạnh đổ người cứu thua. Tuy nhiên, Nam Định vẫn nguy hiểm hơn khi phản công. Phút 81, Hoàng Anh thoát xuống bên phải rồi căng ngang cho Tuấn Hải đệm bóng trúng xà.

Chỉ 5 phút sau, tiền đạo đội tuyển Việt Nam không bỏ lỡ lần thứ hai. Tyler Thai Crawford xử lý tốt bên cánh trái, Tuấn Hải xuất hiện sát cầu môn và đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Thanh Hóa không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng trong thời gian còn lại và chấp nhận thất bại trên sân nhà.

Thanh Hoá ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 25 Nguyễn Thanh Diệp TM 9 Saliou Guindo 14 Trương Thanh Nam 15 Trịnh Văn Lợi 17 Nguyễn Văn Tùng 22 Damoth Thongkhamsavath 35 Di Mateo Lovric 39 Đoàn Tuấn Cảnh 58 Trương Đức Mạnh 77 Odilzhon Abdurakhmanov ĐT 98 Matheus Monteiro Martins Nam Định ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Nguyễn Mạnh TM 6 A Mít 10 Caio Cesar 20 Tyler Crawford 22 Mạnh Quỳnh 27 Ngọc Sơn 39 Lâm Ti Phông 72 Romulo 90 Tuấn Hải 93 Felix Eboa 98 Tuấn Dương

Thông tin trận Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa bước vào vòng 4 V.League 2026-2027 sau khi giành 6 điểm ở 3 trận đầu tiên. Đội bóng xứ Thanh lần lượt đánh bại Đà Nẵng 3-2, để thua Ninh Bình 1-2 và vượt qua Hải Phòng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray. Thành tích này giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón Nam Định.

Ở chiều ngược lại, Nam Định chưa đáp ứng kỳ vọng khi chỉ thu về 4 điểm sau 3 vòng đấu và nhận 6 bàn thua. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt còn chịu tổn thất về lực lượng khi Ezequiel và Văn Kiên vắng mặt vì án treo giò, trong khi tiền đạo Xuân Son chưa bình phục chấn thương.

Kết quả trên phần nào vượt ngoài kỳ vọng khi Thanh Hóa từng bị nhận định sẽ phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn duy trì tinh thần thi đấu quyết tâm và cho thấy khả năng cạnh tranh trước nhiều đối thủ.