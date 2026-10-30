Bỏ thu nhập khủng ở Nga, cầu thủ 'phủi' trở lại giúp Thanh Hóa trụ hạng

(VTC News) -

Kể từ ngày khai màn V.League, CLB Thanh Hóa trình làng một trung vệ “lạ” mang tên Trương Đức Mạnh. Ngay cả những người yêu mến câu lạc bộ này cũng không còn nhớ nhiều về một tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của chính đội bóng quê hương.

Trường hợp của Đức Mạnh cho thấy rằng cơ hội thi đấu chuyên nghiệp vẫn chưa khép lại nếu cầu thủ biết nỗ lực. Cách đây 2 năm, Trương Đức Mạnh chính thức giã từ sân cỏ sau khi anh lần lượt được CLB Thanh Hóa cho mượn ở nhiều đội hạng Nhất nhưng chơi không thành công. Mạnh “mèo” không có cơ hội trở về đội bóng quê hương và chọn giải nghệ.

Trương Đức Mạnh trở lại sân chơi chuyên nghiệp.

Trung vệ sinh năm 2000 có thời điểm ra cả nước ngoài thi đấu bóng đá phong trào theo lời giới thiệu từ chính HLV Mai Xuân Hợp và lãnh đạo CLB Thanh Hóa. Khoản thu nhập của anh không hề nhỏ, trang trải phần nào cuộc sống.

Nhưng trước khi V.League 2026/27 khởi tranh, CLB Thanh Hóa thay đổi chủ sở hữu và có thời điểm không còn chắc chắn về khả năng bắt đầu mùa giải. Trong hoàn cảnh như vậy, HLV Mai Xuân Hợp quyết định gọi Đức Mạnh về tập chuyên nghiệp trở lại. Nghe theo lời thầy cũ, Trương Đức Mạnh từ bỏ sân chơi phong trào.

Ở tuổi 26, đây có thể xem như cơ hội cuối cùng cho Trương Đức Mạnh trở lại bóng đá chuyên nghiệp. Trước việc đội bóng quê hương không sử dụng trung vệ ngoại, hai cựu binh Lục Xuân Hưng và Trịnh Văn Lợi bất ngờ chấn thương, Đức Mạnh được trao cơ hội từ vòng 1 gặp SHB.Đà Nẵng.

Anh thi đấu trọn vẹn cả 5/5 trận đấu của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay và trực tiếp đóng góp mang về 7 điểm cho đội bóng xứ Thanh.

Sẽ còn một thời gian dài nữa, Trương Đức Mạnh mới lấy lại những gì đã mất. Từng ra mắt đội một Thanh Hóa từ năm 2020 dưới thời HLV Ljupko Petrovic, Đức Mạnh được xem như một hậu vệ phải tài năng.

Giờ đây, cầu thủ này sẽ thực sự được cống hiến cho quê hương trong mùa giải mà CLB Thanh Hóa được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn.