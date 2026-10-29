Trường hợp kỳ lạ của đương kim á quân V.League

Chiến thắng duy nhất ấy là trước Đồng Nai ở vòng 1 V.League 2026-2027. Bại tướng của Thể Công - Viettel cách đây hơn một tháng chỉ là CLB mới lên hạng và chưa thắng trận nào ở V.League 2026-2027. Còn lại là một chuỗi dài thất vọng từ V.League tới Cúp Quốc gia, từ trong nước tới châu lục.

Không nhận ra đương kim á quân V.League

Từ khi lên V.League năm 2019 đến nay, chưa bao giờ “Cơn lốc đỏ” khởi đầu tệ như mùa này. Sau 8 trận, Thể Công - Viettel thua tới 5, hòa 2 và chỉ thắng 1. Ở V.League, đoàn quân của Popov đứng thứ 12 với 4 điểm, hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Ra AFC Champions League Two, Thể Công - Viettel bét bảng E với 1 điểm, kém đội xếp thứ ba Seoul 2 điểm.

Thể Công - Viettel nắm giữ chuỗi dài thất vọng từ V.League tới Cúp Quốc gia. (Ảnh: ZNews)

Không ai nhận ra Thể Công - Viettel là đương kim á quân V.League. 17 trận cuối mùa trước, HLV Popov và các học trò chỉ thua một. Đặc biệt, từ ngày 31/1 tới 7/6, Thể Công - Viettel có 15 trận bất bại và đứng nhì bảng xếp hạng V.League với 54 điểm. Từ vị thế á quân mùa trước, cũng như một trong những CLB mạnh nhất Việt Nam, “Cơn lốc đỏ” giờ đây đang ở nhóm đua trụ hạng.

Gần nhất, Thể Công - Viettel thua trắng Seoul 0-5 trên sân nhà Hàng Đẫy tối 28/10. Từ đầu mùa, đây là trận đội bóng áo lính chơi hơn người trong nhiều thời gian nhất khi Yazan Al-Arab nhận thẻ đỏ ở phút 66, nhưng Thể Công - Viettel không có nổi bàn danh dự. Nguyên nhân khiến “Cơn lốc đỏ” đánh mất chính mình chủ yếu do chấn thương.

Vì đâu nên nỗi?

Popov từng nhiều lần nói về việc đội hình của ông sứt mẻ trong các buổi họp báo mùa này. “Vấn đề lớn nhất của chúng tôi lúc này là chấn thương. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự tổ chức và tính đồng bộ của đội bóng. Tôi chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất, luôn có khoảng 5-6 cầu thủ quan trọng phải nghỉ vì chấn thương”, chiến lược gia 50 tuổi chia sẻ sau trận thua Hà Tĩnh 1-3 tối 9/10.

“Thật không may, chúng tôi đang trải qua giai đoạn rất tồi tệ, với vận may rất kém. Một nửa đội hình bị chấn thương, nửa còn lại bị ốm”, Popov phát biểu sau trận hòa Bắc Ninh 2-2 tối 23/10. Danh sách chấn thương của Thể Công - Viettel đa số là những trụ cột như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Wesley Nata, Lucas Alves, Doãn Ngọc Tân.

Ngọc Tân là một trong những tân binh được kỳ vọng của Thể Công - Viettel mùa này, nhưng phải nghỉ 1 tháng từ đầu tháng 9 vì chấn thương. (Ảnh: ZNews)

Riêng ở AFC Champions League Two, Popov cho rằng một trong những lý do hàng đầu khiến Thể Công - Viettel có thành tích bết bát là chất lượng trọng tài. “Vòng bảng AFC Champions League Two không có VAR, nên các kết quả vừa qua không phản ánh đúng chất lượng của chúng tôi. Hai trận vừa rồi, có 4 quyết định của trọng tài gây bất lợi và làm thay đổi hoàn toàn kết cục của Thể Công - Viettel”, thuyền trưởng người Bulgaria bày tỏ quan điểm trong buổi họp báo trước trận thua Seoul 0-5.

Thậm chí, Popov còn khẳng định trọng tài cố tình xử ép Thể Công - Viettel. “Tôi đã im lặng vì không muốn tìm lý do bào chữa, nhưng giờ đây, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật. Khi các quyết định sai lầm chỉ nhắm vào một phía thì đó không đơn thuần là những sai sót ngẫu nhiên nữa, mà là chủ đích. Những người hiểu bóng đá, hãy kiểm tra những tình huống tôi đề cập và chứng minh tôi sai đi”, cựu HLV Thanh Hóa nói thêm.

Thể Công - Viettel đang vật lộn trong việc tìm lại chính mình của mùa trước. Đây là bài toán khó đã và đang khiến Popov phải đau đầu. Nếu tiếp tục không thể tìm lời giải, chiếc ghế nóng của ông vốn đang không chắc chắn, sẽ lung lay dữ dội hơn nữa.