(VTC News) -

Trận đấu giữa Sunderland vs Tottenham diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11 trên sân vận động Stadium of Light. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sunderland vs Tottenham trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sunderland vs Tottenham được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Sunderland vs Tottenham có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sunderland và Tottenham được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sunderland vs Tottenham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sunderland đấu với Tottenham được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sunderland đấu với Tottenham (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/sunderland-tottenham-hotspur-6b0798f09209f7909f780e3f?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Sunderland đấu với Tottenham trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sunderland vs Tottenham

Sau 11 vòng đấu, Sunderland mới tích lũy được 9 điểm và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Regis Le Bris chưa thể duy trì sự ổn định sau khi giành 4 điểm ở những vòng đấu đầu tiên. Sunderland từng phải nhận 4 thất bại liên tiếp trước Arsenal, Man City, Brighton và Bournemouth. Khả năng ghi bàn là một trong những hạn chế lớn nhất của đội chủ sân Stadium of Light khi họ tịt ngòi ở 3 trong 4 trận thua kể trên.

Trong khi đó, Tottenham đang cho thấy những chuyển biến tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi. Tottenham giành tới 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần đây khi lần lượt vượt qua Coventry, Chelsea, Crystal Palace và Ipswich. Trận thua 0-1 trước Leeds United là lần duy nhất đội bóng thành London trắng tay trong giai đoạn này. Với sự hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Ipswich ở vòng trước, Tottenham có cơ sở để hướng tới 3 điểm trên sân của Sunderland.