(VTC News) -

Vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 28/11 (giờ Việt Nam). Nottingham Forest đấu với Chelsea là trận đấu sớm nhất vòng.

Tâm điểm vòng 12 là màn đại chiến giữa Arsenal và Man City trên sân Emirates ngày 29/11. Với 28 điểm sau 11 vòng đấu, thầy trò HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Man City 6 điểm. Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, trong khi Man City đứng trước nguy cơ nối dài chuỗi 4 vòng đấu liên tiếp không thắng.

Trong khi đó, Man Utd tiếp đón Brentford lúc 22h ngày 28/11 với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Mauricio Pochettino. “Quỷ đỏ” đang đứng áp chót bảng xếp hạng với 8 điểm và trải qua 9 vòng đấu liên tiếp không thắng.

Liverpool hướng tới việc giành trọn 3 điểm trước Everton trong trận derby Merseyside để gây sức ép lên nhóm dẫn đầu. Chelsea và Tottenham cũng đối mặt với những chuyến làm khách khó khăn trước Nottingham Forest và Sunderland. Chelsea đang chịu áp lực lớn sau 3 thất bại trong 4 vòng đấu gần nhất, còn Tottenham phải tìm cách vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn của Sunderland, đội giữ sạch lưới ở 3/4 vòng đấu vừa qua.

Trận đấu giữa Arsenal và Man City là tâm điểm vòng 12 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 12 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 12 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.