(VTC News) -

Trận đấu giữa Leeds và Coventry diễn ra lúc 22h ngày 28/11 trên sân vận động Elland Road. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Leeds vs Coventry trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Leeds đấu với Coventry được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Leeds đấu với Coventry có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Leeds và Coventry được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Leeds vs Coventry hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Leeds đấu với Coventry được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Leeds đấu với Coventry (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/leeds-united-coventry-city-6b0791a0ec7a94a4b349f0c4?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Leeds đấu với Coventry trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Leeds vs Coventry

Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 2/2025, Leeds đánh bại Coventry 2-0 ngay trên sân khách, trước khi giành chức vô địch Championship và trở lại Ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ tích cực, đoàn quân của HLV Daniel Farke được đánh giá cao hơn trong màn so tài lần này.

Sau giai đoạn khó khăn với 5 trận liên tiếp không thắng, Leeds tìm lại sự tự tin khi lần lượt đánh bại hai đối thủ mạnh là Tottenham và Chelsea. Đáng chú ý, ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Daniel Farke ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Chelsea. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 Leeds ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge. Kết quả ấn tượng này cũng giúp đội chủ sân Elland Road vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, thành tích sân khách đang là điểm yếu của Coventry. Đoàn quân của HLV Frank Lampard mới giành được 3 điểm sau 5 chuyến làm khách ở mùa giải năm nay, chỉ tốt hơn Sunderland (2 điểm). Hàng phòng ngự cũng là vấn đề đáng lo ngại khi Coventry đã nhận hơn 20 bàn thua và không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất.