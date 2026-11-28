Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng 35%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 nhưng ghi tới 3 bàn vào lưới Chelsea. Hàng phòng ngự yếu kém tiếp tục khiến đội khách trả giá.

Igor Jesus mở tỷ số ở phút thứ 5. Sang hiệp 2, Morgan Gibbs-White lập cú đúp cho Nottingham Forest. Emanuel Emegha vào sân ghi 2 bàn cũng không đủ để cứu điểm cho Chelsea.

Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Chelsea.