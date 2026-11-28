Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 12 mới nhất
Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận Nottingham Forest thắng Chelsea 3-2.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Arsenal11177282Brighton11269223Manchester City112214224Liverpool111810215Bournemouth111814186Brentford112011177Leeds United11149178Chelsea122223169Everton1112141610Tottenham1112111511Hull City1113111412Aston Villa1114171413Newcastle United1115181314Nottingham Forest1212171215Coventry City1113211216Fulham1111131117Ipswich Town1115221118Sunderland11817919Manchester United111423820Crystal Palace1112277Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Nottingham Forest 3-2 Chelsea
Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng 35%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 nhưng ghi tới 3 bàn vào lưới Chelsea. Hàng phòng ngự yếu kém tiếp tục khiến đội khách trả giá.
Igor Jesus mở tỷ số ở phút thứ 5. Sang hiệp 2, Morgan Gibbs-White lập cú đúp cho Nottingham Forest. Emanuel Emegha vào sân ghi 2 bàn cũng không đủ để cứu điểm cho Chelsea.
Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Chelsea.
Lịch thi đấu vòng 12 giải Ngoại Hạng AnhLỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 12Thứ Bảy, 28/11/202603:00Sân City GroundNottingham Forest3-2Chelsea▶FPT Play22:00Sân Old TraffordMan UtdVSBrentford▶FPT Play22:00Sân Elland RoadLeedsVSCoventry▶FPT PlayChủ Nhật, 29/11/202600:30Sân Portman RoadIpswich TownVSAston Villa▶FPT Play19:00Sân Hill DickinsonEvertonVSLiverpool▶FPT Play21:05Sân American ExpressBrightonVSNewcastle▶FPT Play21:05Sân Craven CottageFulhamVSBournemouth▶FPT Play21:05Sân Stadium of LightSunderlandVSTottenham▶FPT Play21:05Sân Selhurst ParkCrystal PalaceVSHull City▶FPT Play23:30Sân EmiratesArsenalVSMan City▶FPT Play
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