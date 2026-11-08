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Xuất bản ngày 08/11/2026 07:47 AM
Xuất bản ngày 08/11/2026 07:47 AM

Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 10, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 10 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.

  • Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10

    Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp Arsenal duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Man City nguy cơ mất vị trí thứ hai sau khi thua Nottingham Forest 1-3.

    Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

    BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Arsenal
    10
    15
    5
    27
    2
    Manchester City
    10
    21
    13
    21
    3
    Brighton
    9
    24
    7
    19
    4
    Chelsea
    9
    19
    15
    16
    5
    Everton
    10
    12
    10
    16
    6
    Liverpool
    9
    11
    9
    15
    7
    Brentford
    9
    16
    9
    14
    8
    Leeds United
    10
    10
    8
    14
    9
    Bournemouth
    9
    14
    13
    12
    10
    Tottenham
    10
    10
    11
    12
    11
    Newcastle United
    10
    13
    16
    12
    12
    Aston Villa
    9
    10
    13
    12
    13
    Hull City
    10
    11
    11
    11
    14
    Ipswich Town
    9
    14
    18
    11
    15
    Fulham
    10
    10
    12
    10
    16
    Nottingham Forest
    10
    9
    13
    9
    17
    Coventry City
    10
    10
    19
    9
    18
    Manchester United
    9
    10
    15
    7
    19
    Crystal Palace
    9
    9
    21
    7
    20
    Sunderland
    9
    7
    17
    5
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Nottingham Forest 3-1 Man City

    Man City thua trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh dù lần này đối thủ của họ đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Đội khách hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không hơn đối thủ về số cơ hội.

    Liam Delap lập cú đúp, bàn còn lại của đội chủ nhà đến từ Cunha. Man City chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công Rayan Cherki.

    Man City (áo trắng) thua Nottingham Forest 1-3. (Ảnh: Reuters)

    Man City (áo trắng) thua Nottingham Forest 1-3. (Ảnh: Reuters)

  • Arsenal 1-0 Hull City

    Khả năng tận dụng cơ hội chưa được tối ưu tiếp tục là lý do khiến Arsenal không có chiến thắng đậm dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Hull City. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 67%, tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó 10 lần trúng đích. Dù vậy, khán giả phải chờ tới phút 72 mới chứng kiến bàn thắng của Martin Odegaard.

    Arsenal thắng Hull City 1-0. (Ảnh: Reuters)

    Arsenal thắng Hull City 1-0. (Ảnh: Reuters)

  • Leeds United 1-0 Tottenham

    Tottenham kiểm soát bóng 62% nhưng chỉ có 7 cú sút trong cả trận. Ngược lại, Leeds United vượt trội về số cơ hội và tận dụng được một trong số đó. Noah Okafor là tác giả bàn thắng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

  • Everton 3-1 Coventry City

    Thierno Barry là nhân vật chính của trận đấu sớm nhất vòng. Tiền đạo này ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo giúp Everton đánh bại Coventry City 3-1. Đội khách tạm thời tụt xuống sát nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau vòng 10.

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