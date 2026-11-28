(VTC News) -

Trận đấu giữa Man Utd và Brentford diễn ra lúc 22h ngày 28/11 trên sân vận động Old Trafford. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man Utd vs Brentford trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Man Utd đấu với Brentford được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Man Utd đấu với Brentford có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Man Utd và Brentford được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man Utd vs Brentford hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Brentford được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd đấu với Brentford (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/manchester-united-brentford-6b0794cf230e515a9d631200?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Man Utd đấu với Brentford trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Man Utd vs Brentford

HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa thể giúp Man Utd thoát khỏi khủng hoảng. Trong hai trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, “Quỷ đỏ” thua đậm Liverpool 0-4 tại Ngoại hạng Anh, trước khi bị Sporting Lisbon cầm hòa 2-2 trên sân khách ở vòng phân hạng Champions League.

Tại Ngoại hạng Anh, Man Utd đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng. Phong độ sa sút khiến đội chủ sân Old Trafford lún sâu vào nhóm xuống hạng. Sau 11 vòng đấu, đại diện thành Manchester mới giành được 8 điểm, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.

Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Brentford là cơ hội để thầy trò HLV Pochettino chấm dứt chuỗi kết quả đáng thất vọng. Dù đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, hơn Man Utd tới 13 bậc, Brentford lại thi đấu kém hiệu quả mỗi khi xa nhà. Đội bóng có biệt danh “Bầy ong” không giành được chiến thắng trong 10 trận sân khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, gần nhất là thất bại 0-2 trước Brighton.