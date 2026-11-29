(VTC News) -

Trận đấu giữa Everton và Liverpool diễn ra lúc 19h ngày 29/11 trên sân vận động Hill Dickinson. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Everton vs Liverpool trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Everton đấu với Liverpool được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Everton đấu với Liverpool có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Everton và Liverpool được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Everton vs Liverpool hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Everton đấu với Liverpool được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Everton đấu với Liverpool (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/everton-liverpool-6b0795e66c7df17ecfa28e9b?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Everton đấu với Liverpool trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Everton vs Liverpool

Liverpool có bước chạy đà hoàn hảo khi lần lượt đánh bại Man Utd 4-0 và Club Brugge 3-0. Những chiến thắng thuyết phục cho thấy đoàn quân của HLV Andoni Iraola đang vận hành lối chơi ngày càng hiệu quả, từ khả năng triển khai tấn công nhanh đến việc tổ chức phòng ngự sau khi mất bóng.

Trong khi đó, Everton vừa bị Brentford chặn đứng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường bằng thất bại 0-4. Trước đối thủ cùng thành phố đang có phong độ cao, HLV David Moyes nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Sự vắng mặt của James Tarkowski do án treo giò đặt ra không ít thách thức cho hàng thủ Everton.