(VTC News) -

Trận đấu giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 19h15 ngày 28/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hà Nội đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hà Nội đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hà Nội đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hà Nội đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ha-noi-hong-linh-ha-tinh-6b07a15acda1699992379ec9?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hà Nội đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn đầu mùa với phong độ thiếu thuyết phục dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Đại diện Thủ đô thắng 4 và thua 4 sau 8 vòng đấu, qua đó đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League với 12 điểm.

Ở vòng đấu trước, Hà Nội tìm lại niềm vui chiến thắng khi lội ngược dòng vượt qua Đồng Nai với tỷ số 3-1. Dù hàng công cho thấy những chuyển biến tích cực, khả năng phòng ngự vẫn là bài toán mà HLV Harry Kewell cần giải quyết khi đội bóng đã nhận 13 bàn thua kể từ đầu mùa.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thể hiện phong độ tương đối tốt dưới thời HLV Phan Như Thuật. Với thành tích thắng 4, hòa 2 và thua 2, đại diện núi Hồng tích lũy được 14 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và hơn Hà Nội FC 2 điểm. Việc đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 ở vòng đấu gần nhất mang đến động lực tinh thần đáng kể cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy.