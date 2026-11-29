(VTC News) -

Trận đấu giữa Hải Phòng vs Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h ngày 29/11 trên sân vận động Lạch Tray. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Thể Công Viettel trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hải Phòng vs Thể Công Viettel hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hai-phong-the-congviettel-6b07a207d7d06b7678aa84c5?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Trở về sân Lạch Tray ở vòng 9, Hải Phòng có cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng. Niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà vẫn là Milan Makaric. Chân sút người Serbia đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới V.League với 8 bàn thắng sau 8 vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel chưa thể hiện được sức mạnh tương xứng với chất lượng đội hình. Dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, đoàn quân của HLV Almeida Guilherme vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những kết quả thiếu thuyết phục trước Nam Định (thua 1-3), Bắc Ninh (hòa 2-2) và Thanh Hóa (hòa 1-1) phần nào cho thấy sự bất ổn của đội bóng áo lính.

Sau 8 vòng đấu, Thể Công Viettel mới ghi được 7 bàn, ít hơn cả thành tích của cá nhân Milan Makaric. Sự chênh lệch này cho thấy những vấn đề mà HLV Almeida Guilherme cần giải quyết trong cách vận hành hàng công.