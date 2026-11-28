(VTC News) -

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Đà Nẵng diễn ra lúc 18h ngày 28/11 trên sân vận động Việt Yên. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bắc Ninh vs Đà Nẵng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bắc Ninh đấu với Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Bắc Ninh đấu với Đà Nẵng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bắc Ninh vs Đà Nẵng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bắc Ninh đấu với Đà Nẵng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bắc Ninh đấu với Đà Nẵng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bac-ninh-shb-da-nang-6b07a0c0cc5460265fed1fb4?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Bắc Ninh đấu với Đà Nẵng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Trong lần đầu góp mặt tại V.League, Bắc Ninh cho thấy sự chuẩn bị tương đối tốt cả về nhân sự lẫn lối chơi. Dù chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng vùng Kinh Bắc vẫn có khởi đầu khá tích cực.

Sau 7 trận đấu, thầy trò HLV Paulo Folani giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 3 thất bại. Với 8 điểm, Bắc Ninh đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau trận thua 0-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai, đại diện miền Trung quyết định thay đổi ban huấn luyện. HLV Lee Young-jin, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo tại đội tuyển Việt Nam, được bổ nhiệm thay thế HLV Lê Đức Tuấn.

Đà Nẵng hiện có 9 điểm, đứng ngay trên Bắc Ninh với khoảng cách chỉ 1 điểm. Đội bóng sông Hàn kỳ vọng sự xuất hiện của tân HLV trưởng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, qua đó cải thiện thành tích trong thời gian tới.