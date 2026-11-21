Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 11
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Arsenal10155272Brighton10267223Manchester City102113214Liverpool101410185Chelsea101916166Everton101210167Bournemouth101614158Brentford101611149Leeds United101081410Aston Villa1014171311Tottenham1010111212Newcastle United1013161213Hull City1011111114Ipswich Town1015201115Fulham1010121016Nottingham Forest10913917Coventry City101019918Manchester United91419819Sunderland10817820Crystal Palace1010247Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 21/11 (giờ Việt Nam). Man City đấu với Fulham là trận đấu sớm nhất vòng.
Tâm điểm của vòng 11 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trên sân Anfield. Man Utd đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng thứ 18 với 8 điểm sau 10 vòng đấu, đồng thời có chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Trong khi đó, Liverpool có lợi thế sân nhà cùng lối chơi pressing mạnh mẽ, được đánh giá là có nhiều cơ hội giành chiến thắng.
Arsenal đối diện thử thách trên sân Newcastle để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man City quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Fulham với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea sẽ chạm trán Leeds United trên sân nhà, trong khi Tottenham gặp Ipswich Town. Khi cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu lẫn khu vực cuối bảng ngày càng quyết liệt, kết quả loạt trận cuối tuần được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện bảng xếp hạng và mục tiêu của từng đội bóng.
Lịch thi đấu, kênh phát sóng vòng 11 Ngoại Hạng Anh
Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 11 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.LỊCH THI ĐẤU VÒNG 11 NGOẠI HẠNG ANHThứ Bảy, 21/11/202619:30Sân EtihadMan CityVSFulham▶FPT Play22:00Sân Coventry Building Society ArenaCoventryVSCrystal Palace▶FPT Play22:00Sân VitalityBournemouthVSNottingham Forets▶FPT Play22:00Sân Tottenham HotspurTottenhamVSIpswich Town▶FPT Play22:00Sân Stamford BridgeChelseaVSLeeds▶FPT Play20:00Sân Villa ParkAston VillaVSSunderland▶FPT PlayChủ Nhật, 22/11/20260:30Sân St. James ParkNewcastleVSArsenal▶FPT Play21:00Sân MKM StadiumHull CityVSBrighton▶FPT Play23:30Sân AnfieldLiverpoolVSMan Utd▶FPT PlayThứ Ba, 24/11/20263:00Sân Gtech Community StadiumBrentfordVSEverton▶FPT Play
Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.
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