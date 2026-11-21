Vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 21/11 (giờ Việt Nam). Man City đấu với Fulham là trận đấu sớm nhất vòng.

Tâm điểm của vòng 11 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trên sân Anfield. Man Utd đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng thứ 18 với 8 điểm sau 10 vòng đấu, đồng thời có chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Trong khi đó, Liverpool có lợi thế sân nhà cùng lối chơi pressing mạnh mẽ, được đánh giá là có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Arsenal tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh sau 10 vòng đấu. (Ảnh: AP)

Arsenal đối diện thử thách trên sân Newcastle để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man City quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Fulham với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea sẽ chạm trán Leeds United trên sân nhà, trong khi Tottenham gặp Ipswich Town. Khi cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu lẫn khu vực cuối bảng ngày càng quyết liệt, kết quả loạt trận cuối tuần được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện bảng xếp hạng và mục tiêu của từng đội bóng.