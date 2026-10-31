Link xem trực tiếp bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội, 18h ngày 31/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Vinh. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An đấu với Công An Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sông Lam Nghệ An đấu với Công An Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/song-lam-nghe-an-cong-an-ha-noi-6ae16fd9d26549457d5d070d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Sông Lam Nghệ An đấu với Công An Hà Nội trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội

Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ tại V.League 2026/27 khi duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ giành 11 điểm nhờ 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vượt qua nhiều ứng viên vô địch để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Phong độ ấn tượng của SLNA được thể hiện qua những kết quả tích cực trước các đối thủ có thực lực. Họ lần lượt đánh bại Bắc Ninh 1-0, thắng đậm Hà Nội 4-1, chia điểm với Công An TP.HCM và Hà Tĩnh trước khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-0. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An hiện là đội duy nhất tại giải chưa phải nhận thất bại.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang bám sát đối thủ với 10 điểm, chỉ kém ngôi đầu đúng một điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định tuyệt đối tại đấu trường quốc nội, nhà đương kim vô địch vẫn sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội mới nhất.