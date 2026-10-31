Cập nhật kết quả Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội ngày 31/10, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Vinh. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội mới nhất.
Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ tại V.League khi duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ giành 11 điểm nhờ 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vượt qua nhiều ứng viên vô địch để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.
Phong độ ấn tượng của SLNA được thể hiện qua những kết quả tích cực trước các đối thủ có thực lực. Họ lần lượt đánh bại Bắc Ninh 1-0, thắng đậm Hà Nội 4-1, chia điểm với Công An TP.HCM và Hà Tĩnh trước khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-0. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An hiện là đội duy nhất tại giải chưa phải nhận thất bại.
Trong khi đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang bám sát đối thủ với 10 điểm, chỉ kém ngôi đầu đúng một điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định tuyệt đối tại đấu trường quốc nội, nhà đương kim vô địch vẫn sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.
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