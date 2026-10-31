Cập nhật kết quả Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội ngày 31/10, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League SLNA 1 - 1 CAHN Luizao 41’ ĐANG CẬP NHẬT Leo Artur 70’

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Vinh. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội mới nhất.

Sông Lam Nghệ An ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 5 Onoja Joseph 12 Bùi Thanh Đức 15 Lê Nguyên Hoàng 19 Phan Bá Quyền 20 Lê Văn Quý 21 Phan Xuân Đại 32 Hồ Khắc Ngọc 33 Jairo Rodrigues Peixoto Filho 77 Luiz Guilherme Vieira Da Silva 87 Abdel-Amine Tran Duc Vinh DỰ BỊ 6 Phan Văn Thành 7 Hồ Văn Cường 10 Karim Tran Phi Long 16 Nguyễn Quang Vinh 22 Ngô Văn Bắc 25 Nguyễn Bảo Ngọc TM 27 Đặng Văn Lắm 29 Đặng Quang Tú 55 Hoàng Văn Khánh Công an Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Filip TM 4 Phan Ngọc Tín 6 Mauk Stefan Ingo 9 Nguyễn Đình Bắc 11 Lê Phạm Thành Long 12 Hoàng Văn Toản 15 Bùi Xuân Thịnh 18 Đinh Thanh Bình 19 Nguyễn Quang Hải 26 Hà Văn Phương 68 Bùi Hoàng Việt Anh DỰ BỊ 7 Cao Pendant Quang Vinh 10 Leonardo Artur De Melo 23 Vũ Thành Vinh TM 30 Y Êli Niê TM 38 Nguyễn Adou Leygley Minh 55 Putros Frans Dhia Jirjis 88 Lê Văn Đô 90 Perea Vargas Brayan Andres

Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội

Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ tại V.League khi duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ giành 11 điểm nhờ 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vượt qua nhiều ứng viên vô địch để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sông Lam Nghệ An đối đầu với Công An Hà Nội ở vòng 6 V.League. (Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club)

Phong độ ấn tượng của SLNA được thể hiện qua những kết quả tích cực trước các đối thủ có thực lực. Họ lần lượt đánh bại Bắc Ninh 1-0, thắng đậm Hà Nội 4-1, chia điểm với Công An TP.HCM và Hà Tĩnh trước khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-0. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An hiện là đội duy nhất tại giải chưa phải nhận thất bại.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang bám sát đối thủ với 10 điểm, chỉ kém ngôi đầu đúng một điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định tuyệt đối tại đấu trường quốc nội, nhà đương kim vô địch vẫn sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.