Link xem trực tiếp bóng đá Nam Định vs Thể Công Viettel, 18h ngày 31/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Nam Định và Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Nam Định và Thể Công Viettel trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Nam Định đấu với Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Nam Định đấu với Thể Công Viettel có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Nam Định và Thể Công Viettel được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Nam Định vs Thể Công Viettel hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Nam Định đấu với Thể Công Viettel được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với Thể Công Viettel (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-xanh-nam-dinh-the-congviettel-6ae1706d876ca6eac767e71e?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Nam Định đấu với Thể Công Viettel trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Nam Định vs Thể Công Viettel

Sau 5 trận, Nam Định có 10 điểm, tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Với 11 bàn thắng và chỉ 4 lần thủng lưới, Nam Định đang sở hữu những thống kê tương đối ấn tượng ở cả hai đầu sân. Đây là cơ sở để đội bóng thành Nam tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh những vị trí cao trong cuộc đua vô địch.

Trong khi Nam Định đang có dấu hiệu khởi sắc, Thể Công Viettel lại đối diện nhiều khó khăn. Đội bóng do HLV Velizar Popov dẫn dắt mới giành 4 điểm sau 5 vòng, với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Kết quả này khiến đội bóng áo lính chưa thể đáp ứng kỳ vọng ở giai đoạn đầu mùa giải.

Đáng lo ngại hơn, Thể Công Viettel đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, trong đó có tới 6 lần nhận thất bại. Trận thua 0-5 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two mới đây tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong hệ thống phòng ngự cũng như khả năng chống đỡ sức ép của đội bóng áo lính.