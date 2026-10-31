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Xuất bản ngày 31/10/2026 07:59 AM
Xuất bản ngày 31/10/2026 07:59 AM

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 9 mới nhất: Man Utd đối đầu Chelsea

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) 2026-2027 diễn ra từ 31/10 mới nhất.

Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 31/10 (giờ Việt Nam). Manchester United đấu Chelsea là trận đấu sớm nhất vòng.

Manchester City không còn duy trì thành tích toàn thắng sau khi đánh rơi điểm số ở vòng đấu trước. Arsenal nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, qua đó bắt kịp đối thủ với cùng 21 điểm sau 8 trận.

Brighton tiếp tục gây bất ngờ khi góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 16 điểm. Liverpool xếp ngay phía sau với khoảng cách chỉ một điểm, trong khi Chelsea vẫn duy trì cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu.

Trái ngược với các đối thủ, Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được 7 điểm sau 8 vòng đấu. Đội bóng thành Manchester sẽ mở màn vòng 9 bằng chuyến làm khách trước Chelsea. Đây được xem là thử thách không nhỏ đối với “Quỷ đỏ” trong bối cảnh họ cần cải thiện thành tích để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Arsenal tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 sau 8 vòng đấu. (Ảnh: AP)

Arsenal tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 sau 8 vòng đấu. (Ảnh: AP)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 9 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 9 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2026-2027
Thứ Bảy, 31/10/2026
19:30
Sân Stamford Bridge
Chelsea
VS
Man Utd
FPT Play
22:00
Sân Vitality Stadium
Bournemouth
VS
Leeds
FPT Play
22:00
Sân Coventry Building Society Arena
Coventry
VS
Sunderland
FPT Play
22:00
Sân Etihad
Man City
VS
Brighton
FPT Play
22:00
Sân Gtech Community Stadium
Brentford
VS
Nottingham Forest
FPT Play
22:00
Sân MKM
Hull City
VS
Ipswich Town
FPT Play
Chủ Nhật, 01/11/2026
0:30
Sân Tottenham Hotspur
Tottenham
VS
Crystal Palace
FPT Play
3:00
Sân Villa Park
Aston Villa
VS
Fulham
FPT Play
23:30
Sân Anfield
Liverpool
VS
Arsenal
FPT Play
Thứ Ba, 03/11/2026
3:00
Sân St. James Park
Newcastle
VS
Everton
FPT Play

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

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