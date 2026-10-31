Link xem trực tiếp bóng đá Cần Thơ vs Lâm Đồng 18h ngày 31/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Cần Thơ đấu với Lâm Đồng thuộc vòng 6 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Cần Thơ. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Cần Thơ đấu với Lâm Đồng trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Cần Thơ vs Lâm Đồng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Cần Thơ đấu với Lâm Đồng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Cần Thơ đấu với Lâm Đồng có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Cần Thơ và Lâm Đồng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Cần Thơ vs Lâm Đồng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Cần Thơ đấu với Lâm Đồng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Cần Thơ đấu với Lâm Đồng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-can-tho-lam-dong-6ae196d50f3b7987de0207e8?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Cần Thơ đấu với Lâm Đồng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Cần Thơ vs Lâm Đồng

Cần Thơ hướng đến trận đấu với Lâm Đồng sau thất bại nặng nề 0-4 trước Bình Dương ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, đội bóng Tây Đô từng đánh bại Phú Thọ 2-0 và cầm hòa Khánh Hòa, cho thấy họ vẫn có thể giành kết quả tích cực khi tổ chức lối chơi hợp lý.

Trong khi đó, Lâm Đồng nhận tới bốn thất bại sau năm vòng đấu đầu tiên. Trận thua 1-2 trước Công An Nhân Dân mới đây tiếp tục phản ánh sự thiếu ổn định của đội bóng phố núi, nhất là trong khâu phòng ngự. Để cải thiện thành tích, Lâm Đồng cần duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, bởi việc dâng cao đội hình có thể khiến họ để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác.