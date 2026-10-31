Link xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Đồng Nai, 18h ngày 31/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hải Phòng và Đồng Nai diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Lạch Tray. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Đồng Nai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hải Phòng đấu với Đồng Nai được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hải Phòng đấu với Đồng Nai có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Đồng Nai được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hải Phòng vs Đồng Nai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hải Phòng đấu với Đồng Nai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hải Phòng đấu với Đồng Nai (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hai-phong-thanh-pho-dong-nai-6ae17102fa3e6e30f2cf66d4?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hải Phòng đấu với Đồng Nai trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hải Phòng vs Đồng Nai

Hải Phòng trở về sân Lạch Tray với quyết tâm giành chiến thắng sau khi để thua Hà Tĩnh 1-2 ở vòng đấu trước. Kết quả không như mong đợi khiến đội bóng đất Cảng tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn nhóm cuối bảng 3 điểm. Dù chưa rơi vào tình thế quá khó khăn, thầy trò HLV Đặng Văn Thành vẫn cần nhanh chóng cải thiện phong độ để tránh bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

Cuộc tiếp đón Đồng Nai, đội bóng đang đứng cuối bảng, được xem là cơ hội thuận lợi để Hải Phòng tích lũy thêm điểm số. Bên cạnh sự chênh lệch về vị trí trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Lạch Tray còn nhận được sự tiếp sức từ đông đảo khán giả nhà. Một chiến thắng không chỉ giúp Hải Phòng cải thiện thứ hạng mà còn tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Đồng Nai đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn khi mới giành được 1 điểm sau 5 trận. Đáng lo ngại hơn, đội bóng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 10 lần.