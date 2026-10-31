Kết quả V.League 2026-2027 vòng 6, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 6
Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận thất vọng khi thua Bắc Ninh 0-1, tiếp tục đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Hà Nội FC giành chiến thắng trước Ninh Bình để tạm vươn lên nửa trên.
Thứ hạng các đội ở vòng 6 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 6XHĐộiTĐBTBBĐ1Sông Lam Nghệ An5104112Hồng Lĩnh Hà Tĩnh697113Nam Định5114104Ninh Bình6129105Công an Hà Nội583106Công an TP.HCM563107Hà Nội671098Bắc Ninh64489Thanh Hoá689810Hải Phòng51110611Đà Nẵng5711612Thể Công Viettel557413Hoàng Anh Gia Lai6714314Đồng Nai50101Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Hà Nội 2-1 Ninh Bình
Ninh Bình thua trận thứ hai liên tiếp. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ghi bàn trước nhờ pha lập công của Nguyễn Lê Phát ở phút 16. Tuy nhiên, Hà Nội lật ngược tình thế ở hiệp 2. Yuval Sade gỡ hòa phút 64, trước khi Aymeric Faurand ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ.
Bắc Ninh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai
Bàn thắng của Brenner Marlos ở phút 90+9 giúp Bắc Ninh giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Trong khi đó, HAGL thua trận thứ 5 và tiếp tục đứng trong nhóm xuống hạng.
Hà Tĩnh 1-1 Thanh Hóa
CLB Hà Tĩnh vẫn tiến từng bước an toàn trên bảng xếp hạng. Dù không giành chiến thắng trên sân nhà, một điểm trước Thanh Hóa đủ để Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ hai (cùng có 11 điểm như CLB Công an Hà Nội nhưng thi đấu nhiều hơn).
Saliou Gundo ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 37. Bàn gỡ hòa của Hà Tĩnh đến ở phút 83, do công của Daniel Passira.
Aymeric lập siêu phẩm phút bù giờ, Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình
Cập nhật tỷ số Hà Nội vs Ninh Bình mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Hà Nội vs Ninh Bình thuộc V.League hôm nay.
Cập nhật kết quả Thanh Hoá vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 30/10, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc V.League hôm nay.
U15 Việt Nam thua kịch tính Hungary, xếp hạng 82 thế giới
U15 Việt Nam hai lần rút ngắn cách biệt nhưng vẫn thua Hungary 2-3 ở trận tranh hạng 81-82, khép lại hành trình tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.
Đá 7 trận liền không thắng, Thể Công Viettel chọn sẵn người thay HLV Popov
Thể Công Viettel chuẩn bị xong phương án thay thế huấn luyện viên Velizar Popov nếu chuỗi thành tích bết bát kéo dài thêm.
Bỏ thu nhập khủng ở Nga, cầu thủ 'phủi' trở lại giúp Thanh Hóa trụ hạng
Trung vệ Trương Đức Mạnh chấp nhận từ bỏ khoản thu nhập không hề nhỏ khi đá phủi để trở lại thi đấu cho CLB Thanh Hóa.
U15 Việt Nam thắng Azerbaijan, tranh hạng 81 tại U15 World Cup & Festival
U15 Việt Nam có chiến thắng trước chủ nhà Azerbaijan trong khuôn khổ FIFA U15 World Cup & Festival 2026.
Bình luận