Kết quả V.League 2026-2027 vòng 6, bảng xếp hạng mới nhất

Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận thất vọng khi thua Bắc Ninh 0-1, tiếp tục đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Hà Nội FC giành chiến thắng trước Ninh Bình để tạm vươn lên nửa trên.

Thứ hạng các đội ở vòng 6 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau: