Link xem trực tiếp bóng đá Phú Thọ vs Becamex TP.HCM 18h ngày 31/10

(VTC News) -

Trận Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM thuộc vòng 6 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Việt Trì. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Phú Thọ vs Becamex TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Phú Thọ và Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Phú Thọ vs Becamex TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/xuan-thien-phu-tho-becamex-tp-ho-chi-minh-6ae193144efa8a2ba3d583a7?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Phú Thọ đấu với Becamex TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Phú Thọ vs Becamex TP.HCM

Dù phải thi đấu trên sân khách, Becamex TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng. Một chiến thắng sẽ giúp Becamex TPHCM tiếp tục duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền lên chơi tại V-League.

Becamex TPHCM có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-0 trước Cần Thơ ở vòng đấu gần nhất. Với 10 điểm trong tay, Becamex TPHCM hiện chỉ kém hai đội dẫn đầu là Hưng Yên và Thái Nguyên 3 điểm, vì vậy họ không muốn bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách khi gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Sau 6 vòng đấu, Phú Thọ mới giành được 2 điểm và là một trong ba đội chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải năm nay. Đội bóng cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự khi để thủng lưới ở cả 6 trận đã qua.