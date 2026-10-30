Link xem trực tiếp bóng đá Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai, 18h ngày 30/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 18h ngày 30/10 trên sân vận động Việt Yên. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bắc Ninh đấu với Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Bắc Ninh đấu với Hoàng Anh Gia Lai có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bắc Ninh đấu với Hoàng Anh Gia Lai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bắc Ninh đấu với Hoàng Anh Gia Lai (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bac-ninh-hoang-anh-gia-lai-6ae16bb1d6e905ca79f57b97?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Bắc Ninh đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai

Sau 5 vòng đấu, đội bóng do HLV Paulo Foiani dẫn dắt giành 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại. Với thành tích này, Bắc Ninh tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 2 điểm so với đội đứng gần nhất trong nhóm xuống hạng.

Ở vòng đấu trước, Bắc Ninh gây bất ngờ khi cầm hòa Thể Công Viettel 2-2 ngay trên sân Hàng Đẫy. Dù hai lần rơi vào thế bị dẫn bàn, các học trò của HLV Paulo Foiani vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 10.

Ở phía đối diện, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi. Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng cho thấy đội bóng phố núi có thể tạo ra sức ép lớn khi hàng công hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, thất bại trước Sông Lam Nghệ An cũng bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự, nhất là khả năng chống phản công và bảo vệ khoảng trống giữa các tuyến.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bắc Ninh đấu với Hoàng Anh Gia Lai mới nhất.