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Xuất bản ngày 10/09/2026 03:30 PM
Xuất bản ngày 10/09/2026 03:30 PM

Kết quả V.League 2026-2027 vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật V.League 2026-2027 vòng 2 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.

  • Bảng xếp hạng V.League vòng 2

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

    Thứ hạng các đội ở vòng 2 như sau.

    BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 2
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Nam Định
    1
    4
    0
    3
    2
    Ninh Bình
    1
    4
    1
    3
    3
    Công an TP.HCM
    1
    3
    1
    3
    4
    Công an Hà Nội
    1
    2
    0
    3
    5
    Thể Công Viettel
    1
    2
    0
    3
    6
    Thanh Hoá
    1
    3
    2
    3
    7
    Sông Lam Nghệ An
    1
    1
    0
    3
    8
    Đà Nẵng
    1
    2
    3
    0
    9
    Bắc Ninh
    1
    0
    1
    0
    10
    Đồng Nai
    1
    0
    2
    0
    11
    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
    1
    0
    2
    0
    12
    Hà Nội
    1
    1
    3
    0
    13
    Hải Phòng
    1
    1
    4
    0
    14
    Hoàng Anh Gia Lai
    1
    0
    4
    0
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Vòng 2 V.League: Đương kim vô địch so tài á quân

    Tâm điểm vòng 2 V.League là derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Cả 2 đội đều thắng 2-0 ở lượt trận đầu tiên.

    Thể Công Viettel không thua CAHN trong 3 trận đối đầu ở mùa giải trước (thắng 2, hòa 1). Tuy nhiên, trong cuộc đua vô địch V.League, đội bóng ngành công an lại là những người chiến thắng.

    Thể Công Viettel đấu với CLB Công an Hà Nội. (Ảnh: VPF)

    Thể Công Viettel đấu với CLB Công an Hà Nội. (Ảnh: VPF)

    Đội đầu bảng và nhì bảng sau vòng đấu đầu tiên là Nam Định, Ninh Bình gặp những đối thủ trụ hạng mùa trước. Nam Định đấu với Đà Nẵng trên sân khách. Trong khi đó, đối thủ của Ninh Bình là Thanh Hóa. Với lực lượng vượt trội, cơ hội giành 3 điểm của Nam Định, Ninh Bình rất cao.

    Công an TP.HCM có thể kỳ vọng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội đối đầu với tân binh Bắc Ninh.

    CLB Hà Nội đối mặt sức ép lớn khi trở về sân nhà gặp Sông Lam Nghệ An sau màn trình diễn đáng thất vọng ở vòng 1. Hà Nội FC không thua SLNA trong 5 lần đối đầu gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp.

    Hai trận cuối vòng đều là cuộc đối đầu giữa các đội trắng tay ở vòng 1. HAGL tiếp Hải Phòng tại Pleiku, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thành phố Đồng Nai. Đây là cơ hội để các đội sớm cải thiện vị trí và tránh khởi đầu mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp.

  • Lịch thi đấu, kênh phát sóng vòng 2 V.League

    Lịch thi đấu V.League 2026-2027 được cập nhật chi tiết theo thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

    lịch thi đấu vòng 2 V.LEAGUE 2026-2027
    Thứ Năm, 10/9/2026
    19:15
    Sân Hàng Đẫy
    Thể Công - Viettel
    VS
    Công An Hà Nội
    FPT Play, VTV6, HTV Thể thao, TV360, MyTV
    Thứ Sáu, ngày 11/9/2026
    18:00
    Sân Chi Lăng
    Đà Nẵng
    VS
    Nam Định
    FPT Play, TV360
    18:00
    Sân Ninh Bình
    Ninh Bình
    VS
    Thanh Hoá
    FPt Play, VTV6, TV360, MyTV
    18:00
    Sân Việt Yên
    Bắc Ninh
    VS
    Công An TP.HCM
    FPT Play, HTV3, TV360, MyTV
    Thứ Bảy, ngày 12/9/2026
    19:15
    Sân Hàng Đẫy
    Hà Nội
    VS
    Sông Lam Nghệ An
    FPT Play, TV360
    Chủ Nhật, ngày 13/9/2026
    17:00
    Sân Pleiku
    Hoàng Anh Gia Lai
    VS
    Hải Phòng
    FPT Play, TV360
    18:00
    Sân Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh
    VS
    Đồng Nai
    FPT Play, TV360
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