Kết quả V.League 2026-2027 vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 2
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.
Thứ hạng các đội ở vòng 2 như sau.BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 2XHĐộiTĐBTBBĐ1Nam Định14032Ninh Bình14133Công an TP.HCM13134Công an Hà Nội12035Thể Công Viettel12036Thanh Hoá13237Sông Lam Nghệ An11038Đà Nẵng12309Bắc Ninh101010Đồng Nai102011Hồng Lĩnh Hà Tĩnh102012Hà Nội113013Hải Phòng114014Hoàng Anh Gia Lai1040Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Vòng 2 V.League: Đương kim vô địch so tài á quân
Tâm điểm vòng 2 V.League là derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Cả 2 đội đều thắng 2-0 ở lượt trận đầu tiên.
Thể Công Viettel không thua CAHN trong 3 trận đối đầu ở mùa giải trước (thắng 2, hòa 1). Tuy nhiên, trong cuộc đua vô địch V.League, đội bóng ngành công an lại là những người chiến thắng.
Đội đầu bảng và nhì bảng sau vòng đấu đầu tiên là Nam Định, Ninh Bình gặp những đối thủ trụ hạng mùa trước. Nam Định đấu với Đà Nẵng trên sân khách. Trong khi đó, đối thủ của Ninh Bình là Thanh Hóa. Với lực lượng vượt trội, cơ hội giành 3 điểm của Nam Định, Ninh Bình rất cao.
Công an TP.HCM có thể kỳ vọng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội đối đầu với tân binh Bắc Ninh.
CLB Hà Nội đối mặt sức ép lớn khi trở về sân nhà gặp Sông Lam Nghệ An sau màn trình diễn đáng thất vọng ở vòng 1. Hà Nội FC không thua SLNA trong 5 lần đối đầu gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp.
Hai trận cuối vòng đều là cuộc đối đầu giữa các đội trắng tay ở vòng 1. HAGL tiếp Hải Phòng tại Pleiku, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thành phố Đồng Nai. Đây là cơ hội để các đội sớm cải thiện vị trí và tránh khởi đầu mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp.
Lịch thi đấu, kênh phát sóng vòng 2 V.League
Lịch thi đấu V.League 2026-2027 được cập nhật chi tiết theo thông tin chính thức trên trang chủ VPF.lịch thi đấu vòng 2 V.LEAGUE 2026-2027Thứ Năm, 10/9/202619:15Sân Hàng ĐẫyThể Công - ViettelVSCông An Hà Nội▶FPT Play, VTV6, HTV Thể thao, TV360, MyTVThứ Sáu, ngày 11/9/202618:00Sân Chi LăngĐà NẵngVSNam Định▶FPT Play, TV36018:00Sân Ninh BìnhNinh BìnhVSThanh Hoá▶FPt Play, VTV6, TV360, MyTV18:00Sân Việt YênBắc NinhVSCông An TP.HCM▶FPT Play, HTV3, TV360, MyTVThứ Bảy, ngày 12/9/202619:15Sân Hàng ĐẫyHà NộiVSSông Lam Nghệ An▶FPT Play, TV360Chủ Nhật, ngày 13/9/202617:00Sân PleikuHoàng Anh Gia LaiVSHải Phòng▶FPT Play, TV36018:00Sân Hà TĩnhHà TĩnhVSĐồng Nai▶FPT Play, TV360
Kết quả V.League 2026-2027 vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Cập nhật V.League 2026-2027 vòng 2 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.
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