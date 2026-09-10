Kết quả V.League 2026-2027 vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất

Tâm điểm vòng 2 V.League là derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Cả 2 đội đều thắng 2-0 ở lượt trận đầu tiên.

Thể Công Viettel không thua CAHN trong 3 trận đối đầu ở mùa giải trước (thắng 2, hòa 1). Tuy nhiên, trong cuộc đua vô địch V.League, đội bóng ngành công an lại là những người chiến thắng.

Thể Công Viettel đấu với CLB Công an Hà Nội. (Ảnh: VPF)

Đội đầu bảng và nhì bảng sau vòng đấu đầu tiên là Nam Định, Ninh Bình gặp những đối thủ trụ hạng mùa trước. Nam Định đấu với Đà Nẵng trên sân khách. Trong khi đó, đối thủ của Ninh Bình là Thanh Hóa. Với lực lượng vượt trội, cơ hội giành 3 điểm của Nam Định, Ninh Bình rất cao.

Công an TP.HCM có thể kỳ vọng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội đối đầu với tân binh Bắc Ninh.

CLB Hà Nội đối mặt sức ép lớn khi trở về sân nhà gặp Sông Lam Nghệ An sau màn trình diễn đáng thất vọng ở vòng 1. Hà Nội FC không thua SLNA trong 5 lần đối đầu gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp.

Hai trận cuối vòng đều là cuộc đối đầu giữa các đội trắng tay ở vòng 1. HAGL tiếp Hải Phòng tại Pleiku, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thành phố Đồng Nai. Đây là cơ hội để các đội sớm cải thiện vị trí và tránh khởi đầu mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp.