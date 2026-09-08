Becamex TP.HCM sắm ngoại binh giá 15 tỷ đồng, quyết trở lại V.League

(VTC News) -

Chiều 8/9, CLB Becamex TP.HCM tổ chức buổi lễ xuất quân hướng tới mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2027/28. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đặt mục tiêu giành vé trở lại V.League ngay ở mùa giải này. Theo thông báo từ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), giải hạng Nhất sẽ có 2 suất thăng hạng, đối thủ chính của Becamex TP.HCM chính là CLB Công an Nhân dân.

CLB Becamex TP.HCM khẳng định tham vọng bằng cách bổ nhiệm HLV ngoại Gerard Albadalejo - người có nhiều kinh nghiệm tại Tây Ban Nha, từng dẫn dắt Ninh Bình ở V.League 2026/26. Ông Gerard sẽ làm việc cùng một số trợ lý ngoại được lựa chọn kĩ càng.

Daniel Dos Anjos gia nhập CLB Becamex TP.HCM.

Đích thân chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lựa chọn 14 tân binh cho mùa giải mới. Đáng chú ý trong số đó là những cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc tại V-League như Đặng Anh Tuấn, Hoàng Vũ Samson, Cao Văn Triền, Hà Đức Chinh, Trần Văn Công, Châu Ngọc Quang,...

Sự xuất hiện của các tân binh chất lượng này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Thủ gia tăng sức mạnh vượt trội, sẵn sàng vượt qua một mùa giải hạng Nhất được dự báo sẽ có nhiều thử thách khốc liệt.

Tại buổi lễ, ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch CLB Becamex TP.HCM nhấn mạnh: “Mục tiêu tối thượng của đội bóng ở mùa giải năm nay là xây dựng tập thể mạnh, thi đấu cống hiến, hiệu quả và nỗ lực hết mình để giành quyền trở lại sân chơi V-League. Đó chắc chắn là hành trình không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng với sự đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm, toàn đội hoàn toàn có thể biến mục tiêu ấy thành hiện thực.

Đội bóng không chỉ hướng đến kết quả trước mắt mà còn muốn xây dựng một thương hiệu bóng đá giàu bản sắc, được người hâm mộ tin yêu và xã hội ghi nhận”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh Huy - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex cũng bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào tập thể đội bóng. Ông mong Becamex TP.HCM thi đấu không chỉ để đạt thành tích tốt mà còn phải xây dựng một tập thể có bản sắc: thi đấu cống hiến, lối chơi đẹp mắt, ứng xử chuẩn mực và luôn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

CLB Becamex TP.HCM sẽ làm khách trên sân của Đại học Văn Hiến ở vòng 1 giải hạng Nhất Quốc gia.