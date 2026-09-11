Kết quả vòng 2 V.League: Bắc Ninh làm nên lịch sử, SHB Đà Nẵng gây sốc

(VTC News) -

Vòng 2 V.League tiếp tục diễn ra một loạt trận đấu đáng chú ý. Sau thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An ngày ra quân, CLB Bắc Ninh trở về sân nhà tiếp đón Công an TP.HCM trong một ngày được dự báo đầy khó khăn. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Paulo Foiani lại khiến tất cả phải bất ngờ với những gì mình làm được.

Bằng lối chơi hợp lý, CLB Bắc Ninh không để Công an TP.HCM có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Nguyễn Văn Công. Bất ngờ rất lớn đã xảy ra khi tiền đạo Brenner Marlos ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Bắc Ninh hiểu rằng đây là lợi thế lớn và họ thi đấu đầy quyết tâm nhằm bảo vệ thành quả.

CLB Bắc Ninh làm nên lịch sử tại V.League.

Bước sang hiệp 2, sức ép mà Công an TP.HCM tạo ra lên phần sân của Bắc Ninh lớn hơn. Tuy nhiên, chính Văn Đại và đồng đội mới là những người có được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đáng tiếc, chính Văn Đại cùng Brenner, Vitao lại không thể gia tăng cách biệt. Dẫu sao, tỉ số 1-0 vẫn là đủ để Bắc Ninh làm nên cú sốc và tạo cột mốc lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại V.League.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng mang đến một bất ngờ thú vị khác. Trong màn đối đầu với Nam Định, họ giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp 2 của Saponjic, Yvo và Bryan Ly.

Trận này, Nam Định phải chơi với 9 người trong quãng thời gian dài. Hiệp 1, Văn Kiên nhận thẻ đỏ khi truy cản Minh Quang tiếp cận khung thành. Sang hiệp 2, Santos tiếp tục bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi nguy hiểm.

CLB Thanh Hóa đầy hưng phấn trước chuyến làm khách ở Ninh Bình. Tuy nhiên, Lucao và Ngọc Mỹ sớm giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

45 phút tiếp theo chứng kiến một Thanh Hóa thi đấu quả cảm. Nhưng thực tế chỉ ra rằng Ninh Bình phung phí rất nhiều cơ hội nguy hiểm, bóng liên tục chạm xà ngang và cột dọc khung thành của Thanh Diệp. Văn Tùng có bàn gỡ và Thanh Hóa đành chấp nhận thất bại 1-2 trên sân khách.