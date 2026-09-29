Ngôi sao từng dự World Cup nguy cơ thất nghiệp chỉ sau 2 trận V.League

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Hà Nội FC đang cân nhắc thay thế 2 ngoại binh Cyrus Christie và Adam Taggart. Trong ngày 29/9, đội bóng Thủ đô thông báo kí hợp đồng với Adriel Silva - cầu thủ mùa trước vừa thi đấu cho chính Hà Nội FC và thể hiện phong độ ở mức chấp nhận được.

Cyrus đá chính trong các trận đấu vừa qua nhưng chưa thể hiện được nhiều điều. Hà Nội FC thủng lưới 7 bàn sau 2 trận V,.League và thua SHB Đà Nẵng ở vòng loại Cúp Quốc gia. Chưa kể, Cyrus Christie đang gặp một số vấn đề về thể trạng.

Ngược lại, huấn luyện viên Harry Kewell không tin tưởng xếp Adam Taggart đá chính. Các tiền đạo thường xuyên được sử dụng là Nguyễn Văn Tùng và Andrew Jung. Đến khi được vào sân trong hiệp 2, Adam Taggart cũng không mang đến bất kì khác biệt nào. Anh chưa thích nghi được với V.League và bộc lộ nhiều dấu hiệu của tuổi tác.

Adam Taggart sinh năm 1992, từng được xem là tài năng trẻ sáng giá của xứ chuột túi. Tại World Cup 2014, anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Australia. Adam Taggart thi đấu thành công ở Nhật Bản, Hàn Quốc và giải vô địch quốc gia Australia.

Adam Taggart có nguy cơ mất việc.

Cầu thủ này mang đến V.League một bản lí lịch hoành tráng nhưng màn trình diễn thực tế không đáp ứng được kì vọng.

Mùa này, Hà Nội FC chia tay một loạt cầu thủ nội nhưng chưa có sự thay thế tương xứng. Họ đưa về Bùi Ngọc Long và Mai Sỹ Hoàng, đăng kí một loạt cầu thủ từ tuyến trẻ như Đậu Hồng Phong, Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Phạm Đình Hải.

Đáng tiếc, Đình Hải chỉ là thủ môn số 3, Bùi Ngọc Long chưa được đăng kí trên băng ghế dự bị trận nào. Mai Sỹ Hoàng bất ngờ được cho SHB Đà Nẵng mượn đến hết mùa.

Trong hoàn cảnh như vậy, vai trò của các ngoại binh như Cyrus Christie hay Adam Taggart càng trở nên quan trọng hơn. Chỉ cần dàn cầu thủ nước ngoài thi đấu không thành công hoặc có phong độ thấp, thành tích chung của Hà Nội FC lập tức bị ảnh hưởng nặng nề.