Link xem trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng, 17h ngày 10/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng diễn ra lúc 17h ngày 10/10 trên sân vận động Quy Nhơn. Trận đấu thuộc vòng 3 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hoang-anh-gia-lai-shb-da-nang-6ac5c5aaef3cc3882ff7073d

Để xem trực tiếp trận đấu Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng

Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải 2026/27. Sau hai vòng đấu tại V.League, đội bóng phố Núi chưa giành được điểm nào và phải nhận tới 7 bàn thua. Cuộc tiếp đón Đà Nẵng là cơ hội quan trọng để đội bóng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đồng thời tránh nguy cơ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Hoàng Anh Gia Lai lần lượt thất bại 0-4 trước Nam Định và 0-3 trước Hải Phòng tại V.League, trước khi để thua Hưng Yên 2-3 ở Cúp Quốc gia. Ba trận thua liên tiếp với tổng cộng 10 lần thủng lưới cho thấy những hạn chế đáng kể trong cách tổ chức lối chơi, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nam Định ở vòng 2 V.League, đội bóng sông Hàn tiếp tục đánh bại Hà Nội FC trên chấm luân lưu tại Cúp Quốc gia. Hai kết quả thuận lợi liên tiếp giúp các cầu thủ Đà Nẵng có thêm sự tự tin trước chuyến hành quân đến Quy Nhơn.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng nhanh nhất.